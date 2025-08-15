augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

36 perce

Jókedv és kacagás a tó felett: II. Őrségi Stand-up Fesztivál

Címkék#Őrségben#II Őrségi Stand-up Fesztivál#Vadása-tó#Török Ádám

A tavalyi hatalmas sikerre való tekintettel idén folytatódik a nevetés és nevettetés! Az Őrség stand-up fesztiválját semmiképpen ne hagyd ki a hétvégén!

Gombos Kálmán

Nem csak hogy újra lesz stand-up, de ráadásul idén mindkét este a Vadása-tó kultikus Víziszínpadán, Hegyhátszentjakabon lehet eltölteni felejthetetlen estét. Az eseményt most is az őrimagyarósdi Szeparé Őrségi Művészeti Szalonnal közösen rendezik meg.

II. Stand-up Fesztivál – ismét az Őrségben nevettetnek
II. Stand-up Fesztivál – ismét az Őrségben nevettetnek
Fotó: Nyikosné Király Zsuzsanna

Stand-up a víztükör felett

„Érdemes mindkét nap eljönni, mert a fellépőink mindkét estre új anyaggal érkeznek!” – írják a szervezők. És hogy mi is lesz a program? Pénteken este héttől követik egymást Pintér Fanni, Nyikos Péter, Szőke Dániel és Forgács Rudolf, akik Szombathelyről, Sopronból és Erdélyből látogatnak ide. Fellépnek a Dumaszínház legújabb tehetségei is: Nényei Zoárd, Bogdány Máté és Börcsök Bálint. Őket Major Vanda és Said Dániel, majd (este kilenctől) Sipos Orsi és Török Ádám követi.

Szombaton is hétkor kezdenek, akkor Pintér Fanni, Nyikos Péter és Forgács Rudolf kezd, majd nyolctól Nényei Zoárd, Bogdány Máté és Börcsök Bálint lép újra színpadra. És a folytatás: Major Vanda és Said Dániel, majd – ismét kilenctől – Sipos Orsi és Török Ádám zárja a sort.

Ahogy tavaly is, idén is él a felhívásuk: „Ha a környéken laktok/lesztek, és esetleg ki akarjátok próbálni magatokat stand-upban, erre is lesz lehetőség, de előtte vegyétek fel velünk a kapcsolatot üzenetben!”

II. Stand-up Fesztivál – ismét az Őrségben nevettetnek
Fotó: Nyikosné Király Zsuzsanna

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu