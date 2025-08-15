Jókedv és kacagás a tó felett: II. Őrségi Stand-up Fesztivál

Nem csak hogy újra lesz stand-up, de ráadásul idén mindkét este a Vadása-tó kultikus Víziszínpadán, Hegyhátszentjakabon lehet eltölteni felejthetetlen estét. Az eseményt most is az őrimagyarósdi Szeparé Őrségi Művészeti Szalonnal közösen rendezik meg.

II. Stand-up Fesztivál – ismét az Őrségben nevettetnek

Fotó: Nyikosné Király Zsuzsanna

Stand-up a víztükör felett

„Érdemes mindkét nap eljönni, mert a fellépőink mindkét estre új anyaggal érkeznek!” – írják a szervezők. És hogy mi is lesz a program? Pénteken este héttől követik egymást Pintér Fanni, Nyikos Péter, Szőke Dániel és Forgács Rudolf, akik Szombathelyről, Sopronból és Erdélyből látogatnak ide. Fellépnek a Dumaszínház legújabb tehetségei is: Nényei Zoárd, Bogdány Máté és Börcsök Bálint. Őket Major Vanda és Said Dániel, majd (este kilenctől) Sipos Orsi és Török Ádám követi.

Szombaton is hétkor kezdenek, akkor Pintér Fanni, Nyikos Péter és Forgács Rudolf kezd, majd nyolctól Nényei Zoárd, Bogdány Máté és Börcsök Bálint lép újra színpadra. És a folytatás: Major Vanda és Said Dániel, majd – ismét kilenctől – Sipos Orsi és Török Ádám zárja a sort.

Ahogy tavaly is, idén is él a felhívásuk: „Ha a környéken laktok/lesztek, és esetleg ki akarjátok próbálni magatokat stand-upban, erre is lesz lehetőség, de előtte vegyétek fel velünk a kapcsolatot üzenetben!”

II. Stand-up Fesztivál – ismét az Őrségben nevettetnek

Fotó: Nyikosné Király Zsuzsanna

Ezeket olvasta már?