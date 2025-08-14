augusztus 14., csütörtök

A biztonságos pihenésért

3 órája

A strandszezon hősei - Bükfürdőn jártunk, ahol életmentésről is hallottunk történeteket

Címkék#Bükfürdő#kánikula#Dr Fodor Zoltán#uszodamester#biztonságban

A bükfürdői uszodamesterek a nyári főszezonban hajnal óta dolgoznak, hogy a fürdőzők biztonságban és gondtalanul pihenhessenek. Folyamatosan figyelik a vendégeket, szükség esetén gyorsan és szakszerűen segítenek, legyen szó rosszullétről, kisebb sérülésről vagy akár életmentésről.

Horváth László

Javában tart a nyári szünet, tombol a kánikula, a hőmérséklet napközben már majdnem elérte a 40 Celsius-fokot, így aki teheti a vízben, a vízpartok mellett keres enyhülést. Ám ahhoz, hogy mi, strandolók jól és biztonságban érezzük magunkat, és tényleg gondtalan legyen a pihenés, a háttérben komoly munkára van szükség.

strand
Dr. Fodor Zoltán, a Bükfürdő Thermal és Spa szolgáltatási igazgatója tapasztalt életmentő - A gondtalan strandolást komoly háttérmunka biztosítja. Fotó: Szendi Péter

A medencék szélén élő őrök minden percben vigyáznak ránk. Mi is az ő munkájuk? – kérdeztük dr. Fodor Zoltántól, a Bükfürdő Thermal és Spa szolgáltatási igazgatójától. 

A nyári főszezonban tizenegy órán át tart nyitva fürdőnk – kezdte dr. Fodor Zoltán, aki maga is tapasztalt életmentő. – Az uszodamesterek és a medenceőrök már a nyitás előtt megérkeznek. A medencéket feltöltik vízzel, kikészítik a szükséges szőnyegeket, eszközöket. Nyitásra már mindennek készen kell lennie. Zárás után sem ér véget a feladat, hiszen a nem forgatott vizű medencéket le kell ereszteni, beszedni az eszközöket, az esetlegesen ott felejtett tárgyakat. Nyitástól zárásig pedig figyelik a fürdőzőket. A fél szemünk mindig a medencén van. Bükfürdőn 34 kül- és beltéri medence található. A főszezonban az állandó uszodamesterek mellett „idénymunkások” is szolgálatot teljesítenek. Az oktatás után vizsgát kell tenni, s ezt követően lehet őket beosztani. A mentőszolgálat munkatársai az ismereteket felfrissítendő minden évben továbbképzést tartanak.

Nyáron is biztonságban. Fotó: Szendi Péter

Milyen balesetek történnek a strandon?

Dr. Fodor Zoltántól megtudtuk, az esetleges baleseteknek két főbb csoportja van. A csúszdáknál inkább a ficam, a rándulás a jellemző, a gyógyvizes medencéknél pedig a rosszullét, a szédülés. A meleg, gyógyító hatású vízben az embert megtréfálhatja az időérzéke, és azt gondolja, még csak 15 perce fürdőzik, miközben akár már félóra is eltelt. A sok ülés, és a rendkívül erős gyógyvíz hatása miatt felállva könnyen megszédülhet az ember. Ilyenkor is medenceőr jön segíteni. 

Ezt ne úgy képzeljük el, mint a Baywatch című filmsorozat szereplői, hogy berohannak a vízbe, majd maguk alá teszik a mentődeszkát, és sietnek a bajba jutotthoz. 

A medenceőrök ritkán ugranak a medencébe, sokkal inkább eszközökkel, jellemzően mentőövvel mentenek.

 – Fontos, hogy a kisgyerekeket egy pillanatra se hagyja magára a szülő – emelte ki dr. Fodor Zoltán. – Nem is gondolnánk, milyen hamar megtörténhet a baj. Ez utóbbival kapcsolatban egy személyes történetet is megosztott. Az eset nem Bükfürdőn, hanem másik strandon történt, de tanulságos. Az emberben él az az ösztön, hogy mindenképpen a víz felett kell tartania a fejét. Ilyenkor nem kapálózik, nem csap zajt, hiszen minden erejével azon van, hogy a szája és az orra ne merüljön el. Ezt a „csendes” folyamatot a gyerek mellett álló szülők nem vették észre, dr. Fodor Zoltán volt, aki megmentette őt.

Bükfürdőn is történt már több sikeres életmentés. Volt, amikor napozás közben lett rosszul vendég, volt, amikor a pihenőtérben kellett újraéleszteni idős vendéget. 

Előfordulnak elcsúszások, rovarcsípések, de ezekkel együtt a természetes vizek mellett kialakított strandoknál sokkal biztonságosabbak a kiépített fürdőhelyek, mint amilyen a büki gyógyfürdő 

– hangsúlyozta dr. Fodor Zoltán.

