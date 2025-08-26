Így módosíthatja a kiadott szabadságot a munkáltató

A munkavállalót megillető szabadság időpontjáról fő szabály szerint a munkáltató dönt a törvényben megszabott keretek között. A Munka Törvénykönyve szerint évente 7 munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

A szabadság kiadását a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén halaszthatja el.

Forrás: Shutterstock

Rendelkezés a szabadsággal

(Kivétel ez alól a munkaviszony első három hónapja, ami sok esetben egyben a próbaidőt is jelenti. A gyermekek és a fogyatékos gyermekek után járó pótszabadságot, valamint a szülői szabadságot szintén a munkavállaló által kért időpontban kell kiadni.) E szabadságnapok lényegében a munkavállaló rendelkezése alatt vannak. Ám ebben az esetben is a munkáltató rendelkezik a szabadságkiadásról a dolgozó kérése alapján. A kiadásra vonatkozó kérést a dolgozó legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt köteles bejelenteni, írja az ügyvéd.

A munkavállaló kéréséhez nem kötött szabadságnapok kiadása előtt a munkáltató köteles a dolgozót meghallgatni. Tehát a munkavállaló szempontját, igényét meg kell hallgatni, de nem kötelező ennek megfelelően kiadni a szabadságot. A munkavállaló érdekeit a munkáltató méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni és a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően köteles eljárni. Így, ha például a munkavállaló időben közölte, hogy a nyáron mikorra foglalt le hosszabb utazást, akkor a munkáltató nem okozhat neki sérelmet azzal, hogy alapos ok nélkül másik időszakra adja ki a szabadságát.

A szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben a felek másképpen is megállapodhatnak.

Hogyan módosítható a kiadott szabadság?

A szabadság kiadásának időpontját a munkáltató legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt köteles közölni a munkavállalóval. A szabadság kiadását követően felmerülhet olyan körülmény, amely szükségessé teheti a szabadság elhalasztását. Ahhoz, hogy a munkáltató egyoldalú döntéssel módosíthassa a kiadott szabadság időpontját szigorú feltételeknek kell megfelelnie.