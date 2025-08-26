Így módosíthatja a kiadott szabadságot a munkáltató

augusztus 26., kedd

Kellemetlenül érintheti a munkavállalót, ha a munkáltató a már kiadott szabadságot módosítani akarja. Habár a dolgozónak kárt és többletköltséget is okozhat, bizonyos esetekben a törvény mégis lehetővé teszi, hogy a munkáltató a szabadság kiadását elhalassza. Mikor és milyen feltételekkel módosítható a kiadott szabadság? Dr. Szabó Gergely ügyvéd a HR Portál blogjában válaszolt.

A munkavállalót megillető szabadság időpontjáról fő szabály szerint a munkáltató dönt a törvényben megszabott keretek között. A Munka Törvénykönyve szerint évente 7 munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. 

A szabadság kiadását a munkáltató elhalaszthatja
A szabadság kiadását a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén halaszthatja el. 
Rendelkezés a szabadsággal

(Kivétel ez alól a munkaviszony első három hónapja, ami sok esetben egyben a próbaidőt is jelenti. A gyermekek és a fogyatékos gyermekek után járó pótszabadságot, valamint a szülői szabadságot szintén a munkavállaló által kért időpontban kell kiadni.) E szabadságnapok lényegében a munkavállaló rendelkezése alatt vannak. Ám ebben az esetben is a munkáltató rendelkezik a szabadságkiadásról a dolgozó kérése alapján. A kiadásra vonatkozó kérést a dolgozó legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt köteles bejelenteni, írja az ügyvéd. 

A munkavállaló kéréséhez nem kötött szabadságnapok kiadása előtt a munkáltató köteles a dolgozót meghallgatni. Tehát a munkavállaló szempontját, igényét meg kell hallgatni, de nem kötelező ennek megfelelően kiadni a szabadságot. A munkavállaló érdekeit a munkáltató méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni és a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően köteles eljárni. Így, ha például a munkavállaló időben közölte, hogy a nyáron mikorra foglalt le hosszabb utazást, akkor a munkáltató nem okozhat neki sérelmet azzal, hogy alapos ok nélkül másik időszakra adja ki a szabadságát.

A szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben a felek másképpen is megállapodhatnak.

Hogyan módosítható a kiadott szabadság? 

A szabadság kiadásának időpontját a munkáltató legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt köteles közölni a munkavállalóval. A szabadság kiadását követően felmerülhet olyan körülmény, amely szükségessé teheti a szabadság elhalasztását. Ahhoz, hogy a munkáltató egyoldalú döntéssel módosíthassa a kiadott szabadság időpontját szigorú feltételeknek kell megfelelnie.

A szabadság kiadását a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén halaszthatja el. Kivétel ez alól az apasági szabadság. E feltételek teljesülését szigorúan kell értelmezni. Például nem kerülhet sor a szabadság elhalasztására olyan gazdasági, illetve működési okból, amelyre a munkáltatónak számítania kellett. Szintén nem jó indok az olyan helyzet, amit a munkáltatónak a szabadság elhalasztása nélkül megfelelő munkaszervezéssel is tudnia kell kezelni. Ezen okok fennállása esetén is a halasztás legfeljebb csak 60 napra szólhat. Tehát az elhalasztott szabadságnak 60 napon belül meg kell kezdődnie.

A munkáltató köteles indokolni

A szabadság elhalasztására annak megkezdéséig van lehetőség. Így akár a szabadság megkezdése előtt egy nappal is tehet ilyen intézkedést a munkáltató. A munkáltató köteles a halasztásra vonatkozó döntését írásban indokolni. Köteles továbbá a kiadás általa javasolt időpontját egyidejűleg közölni a munkavállalóval.

Amennyiben a munkáltató indokai nem alapozzák meg a szabadság elhalasztását, akkor a munkavállaló jogosult megtagadni a halasztásra vonatkozó utasítás teljesítését és emiatt hátrány nem érheti. Természetesen vita esetén a végső szót ebben a kérdésben a bíróság mondhatja ki. Ha a szabadság kiadásának módosítása miatt a munkáltatót kár éri vagy költségei merülnek fel, akkor a munkáltató ezt köteles megtéríteni. Ilyen lehet például 

  • a lefoglalt utazás esetén elveszített részvételi díj 
  • vagy például az utazás módosításával járó többletköltség.

A szabadságkiadás témájával legutóbb egy éve foglalkoztunk. A vállalatoknak már nyár közepén ajánlott felmérniük, hogy munkavállalóik mennyit használtak fel idei szabadságkeretükből és nyáron célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk – javasolta az egyik munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó cég.

 

