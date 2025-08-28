Ma van Szabi A Pék születésnapja - így köszöntötték a magyar kézműves pékáruk ikonját

Ahogy arról korábban beszámoltunk, felmerült a vasi üzletnyitás gondolata is Szabi a pék üzleteinél, azonban ez még egyelőre nincs tervben. A jövőben azonban bármi lehetséges.

Szabi a pék a közelmúltban Szombathelyen járt

Fotó: Cseh Gábor

Szabi a pék születésnapja

A kőszegi kötődésű Szabadfi Szabolcs a Panificio il Basilico alapítója már 9 üzlettel hirdeti a minőségi kenyér és a szenvedélyes pékmunka fontosságát. A termékek híresek a minőségi alapanyagokról és a kézzel készített pékárukról. A minőség, a kézművesség és a szenvedély hármasát tartja szem előtt, célja többek között, hogy a pék szakma szexi legyen és többen válasszák hivatásuknak.

Ahogy arról már szó esett ma van a születésnapja Szabadfi Szabolcsnak, aki hivatalos közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést erről. Bár ebből nm derült ki a pontos életkora, az azonban igen, hogy hány évesnek érzi magát.

A kommentszekcióban már több mint százan írtak neki és felköszöntötték ez alkalomból. Ezen kívül néhányan még képet is küldtek az általuk sütött kenyérről, ezzel nagy örömet okozva a születésnaposnak. Az egyik kommentelő például az írta,