25 perce

Ma van Szabi A Pék születésnapja - így köszöntötték a magyar kézműves pékáruk ikonját

Címkék#Szabi A Pék#születésnap#ünneplés

Szabadfi Szabolcs, vagy ahogy a legtöbben ismerik Szabi a pék augusztus 28-án ünnepli születésnapját. Sokan felköszöntötték a jeles nap alkalmából a közösségi oldalán.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, felmerült a vasi üzletnyitás gondolata is Szabi a pék üzleteinél, azonban ez még egyelőre nincs tervben. A jövőben azonban bármi lehetséges.

Szabi a pék
Szabi a pék a közelmúltban Szombathelyen járt
Fotó: Cseh Gábor

Szabi a pék születésnapja

A kőszegi kötődésű Szabadfi Szabolcs a Panificio il Basilico alapítója már 9 üzlettel hirdeti a minőségi kenyér és a szenvedélyes pékmunka fontosságát. A termékek híresek a minőségi alapanyagokról és a kézzel készített pékárukról. A minőség, a kézművesség és a szenvedély hármasát tartja szem előtt, célja többek között, hogy a pék szakma szexi legyen és többen válasszák hivatásuknak.

Ahogy arról már szó esett ma van a születésnapja Szabadfi Szabolcsnak, aki hivatalos közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést erről. Bár ebből nm derült ki a pontos életkora, az azonban igen, hogy hány évesnek érzi magát. 

A kommentszekcióban már több mint százan írtak neki és felköszöntötték ez alkalomból. Ezen kívül néhányan még képet is küldtek az általuk sütött kenyérről, ezzel nagy örömet okozva a születésnaposnak. Az egyik kommentelő például az írta,

Akárhogy is érzed magad kedves Szabi, ez valami csoda, amit létrehoztál, légy nagyon büszke és nagyon boldog, persze azért néha pihenj is egy keveset.

 

