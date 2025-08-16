Szabó család: egy anya, négy gyermek – mindenki művész

Szabó Daniella a képzőművész anya négy, ma már felnőtt gyermekével mutatkozik be az Agora Savaria (Művelődési és Sportház) galériáján. Íme a Szabó család: Daniella lánya, Erika a festészet területén jeleskedik, fiai, Levente és Ede formatervezés, Ákos az építőművészet területén alkot remekműveket. A kiállítást Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg, az intézmény nyitvatartási idejében látható augusztus 28-ig.

Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg a Ssabó család kiállítását. Fotó: Cseh Gábor

Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész a megnyitójában arról beszélt, nehéz megragadni ezt a családi kiállítást egy címben.

Fantasztikus a Szabó család: nagy család, mert magyarországi a négy gyermekes család nagynak számít. Különleges, amennyiben minden gyermekben ott van a talentum. Az, amelyiket minden gyermek sokszorosan adja vissza.

A családfő már nem él, így ő nem lehetett itt a kiállításmegnyitón, de a négyből három gyermek eljött, két fiú felesége is, valamint Szabó Daniella két unokája is.

Mit mutat fel ez a család? Azt, hogy bármilyen embertelen, nem emberhez méltó a világ, amiben élünk, amiben születtünk, mégis mindegyünknek van egy küldetése, és a Szabó testvérek ezt a küldetést folyamatosan felmutatják. Nemcsak itt Szombathelyen, nemcsak itt Magyarországon, hanem lassan az egész földkerekségen

– utalt Tóth Csaba a művész ifjak világnak minden pontjára kiterjedő tevékenységére. Így került a kiállításra például a márkás vasaló és a porszívó – édesanya csodaszép pasztell virágcsendéletei vagy Madonnái közelébe.

Jobbról Szabó Daniella a Szabó család egyik legkisebbjével, az egyik unokájával. Fotó: Cseh Gábor

Kínától Nyugat-Európáig a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolából

A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola jelentett a négy testvér számára a művészi válás rögös útjának első első meghatározó éveit. Ilyen intézménye van a városnak, hogy Kínától Nyugat-Európáig az itt végzett egykori diákok ma a város hírét képesek öregbíteni

– hangsúlyozta Tóth Csaba. Hozzátette:

a kiállítóknak van még egy nagyon fontos közös nevezőjük, az pedig az őszinteség. Az őszinte hang, amelyen a falakon olvasható ismertetők megszólalnak.

„Semmi sem lehetetlen” – a szeretetből épült művészkuckó

A megnyitón megszólalt Szabó Daniella egyik fia, Levente is, aki felidézte, hogy amikor nagyon kicsik voltak, akkor volt egy családi közeg, ami megteremtette számukra ezt a biztonságot, ezt a burkot, ahol mindent meg tudtak tenni, nem volt lehetetlen.

- Édesapánk megtanított minket bütykölni, megtanított minket kertészkedni, megtanított minket családot nevelni, az anyukánk meg úgy támogatott, hogy semmi sem lehetetlen igazából. Aztán elindultunk, ki-ki a maga útján, hiszen különbözőek vagyunk, most kezd összejönni megint a család, így a sok világjárás, karrierépítés után. Közös projektek vannak, együtt dolgozunk sok mindenben. Megpróbáljuk ezt az értéket is összehozni, hogy nemcsak az alkotás, de a családnak ez az összetartása, ez is egy nagy erő. Úgyhogy igazából a poszterek, meg a képek, magukért beszélnek, ott le vannak írva a főbb információk, úgyhogy tessék átolvasni, átnézni őket.

Szabó család: számukra az alkotás nem munka, hanem életmód

Szabó Daniella másik fia, Ede egyebek közt a következőket emelte ki bemutatkozásában.

- Világlátó életmódot választottunk, mert a dizájnnak és a tervezésnek alapvető feltétele az, hogy az ember kíváncsi legyen, és menjen tovább, és ismerje meg új kultúrákat, új embereket, a szakma újabb-újabb területét. Úgy próbálom megfogalmazni vagy kiegészíteni az, amit Levi már mondott, hogy nemcsak a saját utunkat jártuk az utóbbi időszakban, hanem közösen is tovább mentünk ezen a családi vonalon. A mai napig együtt dolgozunk Leventevel és Ákossal, és nagyon sok közös munkánk van. Úgyhogy ez nem csak egy induló pont az életünkben, amit itt látnak, hanem ez az az élet, amit ma is élünk.

A harmadik fiú, Ákos arról beszélt, hogy mindig jó példaképei voltak, akiket csak követni kellett. Fontos volt olyan életmódot választani, hogy a kreativitásnak és a tervezésnek kellő tere legyen. nagyon sokfajta helyet üzem egyszer, és ez egy nagyon jó olyan életmódot, amit ennél lehet megunni.