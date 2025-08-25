1 órája
Szálláshely lett a szombathelyiek kedvenc étterméből
Nagy átalakuláson ment keresztül a hely.
A Május 1 Vendégházak hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint megújultak és szálláshely lett az egykori étteremből.
Szálláshely lett a Május 1-ből
A több mint 40 éves múlttal rendelkező Május 1 étteremként és rendezvényhelyszínként megszűnt, de a tradíciót és a vendégszeretet szellemiségét tovább hordozva megújultan fennmarad. Megmaradt az épület, a gyönyörű parkos környezet, a jellegzetes hangulat, belül azonban szálláshelyként született újjá. A felújítás során sok mindent megőriztek és újragondoltak a régi étteremből.
Mostantól átalakult Facebook-oldaluk is, ahol szombathelyi, időnként séi és toronyi vendégházaikkal kapcsolatos híreket, információkat osztanak meg.