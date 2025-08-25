Szálláshely lett a szombathelyiek kedvenc étterméből

A Május 1 Vendégházak hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint megújultak és szálláshely lett az egykori étteremből.

Megújul a szombathelyi vendéglátóhely, szálláshely lett belőle.

A több mint 40 éves múlttal rendelkező Május 1 étteremként és rendezvényhelyszínként megszűnt, de a tradíciót és a vendégszeretet szellemiségét tovább hordozva megújultan fennmarad. Megmaradt az épület, a gyönyörű parkos környezet, a jellegzetes hangulat, belül azonban szálláshelyként született újjá. A felújítás során sok mindent megőriztek és újragondoltak a régi étteremből.

Mostantól átalakult Facebook-oldaluk is, ahol szombathelyi, időnként séi és toronyi vendégházainkkal kapcsolatos híreket, információkat osztanak meg.