Fűnyíró a szobában, méteres pókhálók és hideg zuhany – vasi rémszállások vendégértékelések alapján
Van, aki a wellness miatt megy szállodába, más viszont akarva-akaratlanul egy túlélőtúra részese lesz. A vasi vendégek beszámolói szerint akad olyan szállás, ahol a poloskák gyorsabban bejelentkeznek, mint a vendég, a reggeli pedig már nyolckor elfogy.
Míg korábban a legjobb éttermeket, cukrászdákat és szálláshelyeket mutattuk be a Google-értékelések alapján, most elhoztuk az érem másik oldalát is: a negatív vendégvéleményeket. A szállások nevét nem közöljük, de a beszámolók önmagukért beszélnek – és akad köztük olyan, amin sírva nevetünk, más esetekben viszont inkább a hajunk égnek áll. Íme a legdurvább sztorik, amiket vasi vendégek éltek át szállodákban és panziókban.
Vasi szállások - a negatív értékelések tükrében
„Balról 80 centis pókháló, jobbról a fűnyíró traktor”
Egy vasi panzióban a vendégek nem akartak hinni a szemüknek: ca falon méteres pókhálók lógtak, a szobába pedig egy ideig szó szerint a fűnyíró traktort tárolta a tulaj. A vendég beszámolója szerint:
„Mondta a tulaj, hogy csak itt parkolt egy darabig. Elképedtünk.” Nem csoda – szobaszerviz helyett így tényleg maximum kaszálás járt.
Poloskák a szobában – és a recepció válasza mindent vitt
Másik helyen a vendég szobája tele volt poloskával, az ajtó alatt pedig akkora rés volt, hogy bármelyik bogár kényelmesen besétálhatott. Amikor reklamáltak, a személyzet csak ennyit reagált:
„Ha kinyitják a teraszajtót, akkor is bejönnek, nem mindegy?”
A válasz hallatán a vendég is hozzátette: „ennél nekünk is kinyílt a bicska a zsebünkben.” Hát, nem csodáljuk.
Koszos evőeszközök, rúzsfoltos poharak, mocskos szivacs
A gasztroélmények sem mindig úgy sikerülnek, ahogy a prospektus ígéri. Egy vendég szerint az étterem minden IS ragadt: a poharakon rúzsfoltok, a tányérokon ételmaradék, a személyzet pedig egy mocskos mosogatószivaccsal törölte az asztalt a vendégek szeme láttára.
És ha mindez nem lett volna elég:
„Reggelizni nem tudtunk, mert MINDEN elfogyott. Ez reggel 8 órakor volt!” Úgy tűnik, a félpanzió kifizetése nem garantálja, hogy lesz mit enni.
Zúgás a gépházból – 20% kedvezményért cserébe
Egy másik szállóvendég a gépház mellett kapott szobát. Az állandó zúgástól lehetetlen volt aludni, és hiába telefonált a recepcióra, senki nem vette fel. Végül a biztonsági őr közölte: „igen, tudnak a problémáról, de telt ház van.”
A kijelentkezésnél sem bocsánatot nem kértek, sem megoldást nem ajánlottak – mindössze 20% kedvezményt. Ez viszont nem altatta el a vendéget: szerinte a hotel pontosan tudta, hogy „problémás” a szoba.
Klíma nélkül a kánikulában
Nyár közepén érkeztek egy szállodába, ahol állítólag sehol nem jelezték, hogy nincs klíma. A vendég dühösen írta:
„Teljes mértékben klimatizálatlan! Ha tudom, ide nem jövök. 33–35 fokban ez embertelen.” A tanulság: a jövőben nem árt elolvasni a kisbetűs részt is.
És a végére egy igazi horror-sztori: penész mindenhol, a fotelek füstszagúak, a fürdőben pedig meleg víz sem volt. A párás szobában a telefonok még beázást is jeleztek – ennek már tényleg csak Stephen King örülne.
A vasi szálláshelyek többsége természetesen korrekt és vendégbarát – de ezek a sztorik bizonyítják, hogy mindig érdemes átböngészni a negatív értékeléseket is. Néha ugyanis többet mondanak el egy szállásról, mint a szépen megfogalmazott reklámszövegek.