Szarvast ejtett csapdába a kerti hinta a Balatonnál - szívbajt kapott a család

A paloznaki Szépkilátó utcában, egy családi ház udvarán egy szarvas beleakadt a kerti hinta szerkezetébe, és nem tudott kiszabadulni - írja cikkében a veol.hu. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a vadásztársasággal közösen, kéziszerszámok segítségével óvatosan kiszabadították a pórul járt állatot a fogságból. A szarvas sértetlenül térhetett vissza a természetbe.

