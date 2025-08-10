Állati mentés
Szarvast ejtett csapdába a kerti hinta a Balatonnál - szívbajt kapott a család
Nem szokványos riasztást kaptak a tűzoltók Paloznakra szombaton.
Forrás: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
A paloznaki Szépkilátó utcában, egy családi ház udvarán egy szarvas beleakadt a kerti hinta szerkezetébe, és nem tudott kiszabadulni - írja cikkében a veol.hu. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a vadásztársasággal közösen, kéziszerszámok segítségével óvatosan kiszabadították a pórul járt állatot a fogságból. A szarvas sértetlenül térhetett vissza a természetbe.
