Állati mentés

Szarvast ejtett csapdába a kerti hinta a Balatonnál - szívbajt kapott a család

Nem szokványos riasztást kaptak a tűzoltók Paloznakra szombaton.

Szarvast ejtett csapdába a kerti hinta a Balatonnál - szívbajt kapott a család

Forrás: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

A paloznaki Szépkilátó utcában, egy családi ház udvarán egy szarvas beleakadt a kerti hinta szerkezetébe, és nem tudott kiszabadulni - írja cikkében a veol.hu. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a vadásztársasággal közösen, kéziszerszámok segítségével óvatosan kiszabadították a pórul járt állatot a fogságból. A szarvas sértetlenül térhetett vissza a természetbe. 

További fotókat a veol.hu-n, ITT talál!

 

 

 

