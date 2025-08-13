augusztus 13., szerda

Lovaskocsikázás, ínyencfalatok és jókedv Szarvaskenden

Címkék#bagolytúra#Somogyi Nikolett Viola#szarvaskendi falunap#egyesületek#esemény#rendezvény

A hétvégi programok nagy sikert arattak a községben; sok látogatóval és remek hangulattal. Szarvaskend közösségi összefogása példaértékű.

Gombos Kálmán

Szarvaskenden a falunapi események már a péntek esti bagolytúrával elkezdődtek, ami igazán nagy sikert aratott. A helyiek 11 állomáson ügyességi és logikai feladatokkal várták a vállalkozó kedvű csapatokat. A bagolytúrán 17 csapat indult el: akadtak helyi gárdák is, de más településekről is szép számmal eljöttek az érdeklődők. A hajnalig tartó bagolytúra után a szervezők hamar visszatértek a rendezvény helyszínére, hiszen kora reggeltől fogva főztek, készülődtek, várták vendégeiket – tudtuk meg Somogyi Nikolett Viola polgármestertől.

Szarvaskendi falunap sok-sok színes, változatos programmal
Szarvaskendi falunap sok-sok színes, változatos programmal
Fotó: KISS G PETER

Igencsak változatos szarvaskendi programok

A szombati program focitornával kezdődőtt el, ahol négy csapat küzdött meg egymással, majd egy kiberbiztonsággal kapcsolatos prevenciós rendőrségi előadást nézhettek meg a résztvevők. Az igencsak hasznos előadás felhívta a hallgatók figyelmét korunk legáltalánosabb, az internet-használattal kapcsolatos veszélyeire. Időközben elkezdődött a pingpong verseny is, ahol 16 amatőr jelentkező mérte össze tudását.

Megnyitó – finom falatok után

Délre az ebéd is elkészült, ahol a vendégek három fajta ételből válogathattak, melyet a helyi egyesületek képviselői készítettek el: a Szarvaskendi Sportegyesület, a Szarvaskendi Zöld Küllő Egyesület és a Szarvaskendi Pingpongcsapat. Délután egykor polgármesteri köszöntővel nyitották meg az eseményt és a délutáni programokat. Somogyi Nikolett Viola beszédében elmondta, hogy egy eseménydús éven van túl a település – a mai, várva várt falunap pedig a fénypontja ezen eseménysorozatoknak. Köszönetet mondott a képviselő-testület tagjainak, helyi lakosoknak, az egyesületek tagjainak és a helyi Kofi kocsmának az egész éves támogatásukért és a falunap sikerességéhez megtett erőfeszítéseikért.

Szarvaskendi falunap sok-sok színes, változatos programmal
Fotó: KISS G PETER

Úri muri

A falunapi programok között minden korosztály talált a maga számára érdekes előadást. Gyerekprogrammal és kötélugrás-bemutatóval kezdődött a sorozat, majd tánccsoportok előadásai voltak láthatók, amiket citerazenekar, operett-előadás és egy táncdalénekekből összeállított műsor követett. Az esti bálra a Sorry N' segítségével hangolódhattak a résztvevők. Kísérő programokként a gyerekek számára légvárak, népi fajátékok, lovaglás és arcfestés színesítették a napot. Kocsikázásra is volt lehetőség! Két lovaskocsi állt rendelkezésre, így a vendégek egészen különleges nézőpontból tekinthették meg Szarvaskend szépségének egy részét.

Szarvaskendi falunap sok-sok színes, változatos programmal
Fotó: KISS G PETER

A mozgás öröme

A délutáni programokat tizenegyes-rugó verseny, majd eredményhirdetés szakította csak meg. Mindezek után a bagolytúra, a focitorna és a pingpongverseny első három helyezettje és a tizenegyes-rúgó rugó verseny nyertesei részesültek jutalomban. Az átadók után a polgármester elismeréseket adott át a Szarvaskendi Sportegyesületnek a Vas vármegyei I. osztály bajnokságában elért 6., illetve a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupán elért 2. helyezésért, a Szarvaskendi pingpongcsapatnak a Vas Vármegyei II. osztályú bajnokságban elért 3. helyezésért, valamint Hamana Rékának, szarvaskendi lakosnak, aki a Lengyelországban megrendezett Erőemelő Európa Bajnokságon tinédzser I. korcsoportban szerzett Európa Bajnoki aranyérmet.

Szarvaskendi falunap sok-sok színes, változatos programmal
Fotó: KISS G PETER

„A szarvaskendiek újra megmutatták, mi mindent el lehet érni egy településen, ha összedolgoznak a falu lakói. Ez a hétvégi siker köszönhető a település jó együttműködésének, összetartásának és a helyiek segítőkészségének. Reméljük, hogy minden vendég jól érezte magát és várjuk vissza őket jövőre is” – zárta szavait a polgármester.

