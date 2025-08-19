augusztus 19., kedd

Aggodalom

Agyvérzést kapott Szása, a budapesti állatkert kistigrise

Szása tigris testvérével játszott a kifutóban, amikor rosszul lett - számoltak be a drámai eseményekről a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Mint írják, húgával, Lénával játszott a tigriskifutóban a budapesti állatkert hím kistigrise, Szása, amikor hirtelen rosszul lett. Az állatkert dolgozói gyorsan reagáltak, de az anyatigrist nem volt könnyű feladat elválasztani a kölyköktől, hogy az orvosi csapat megkezdhesse Szása ellátását. Mint írják, az anyaállat elaltatását szerették volna elkerülni, mert az egy időigényes és kockázatos folyamat, csak akkor választják ezt, ha az adott helyzetben más megoldás nem lehetséges.

Végül sikerült elválasztani az anyatigrist a kölyköktől és az orvosi csapat megkezdhette Szása ellátását.

Az állat azóta több vizsgálaton is túl van, többek között CT és MRI vizsgálaton is átesett, azonban eredményei sajnos aggasztóak. Szása sorozatos epilepsziás rohamok következtében a tigris agyvérzést kapott. A képalkotó vizsgálatok több helyen kiterjedt vérzést mutattak az agyában, valamint agyi ödémát. A közlemény szerint az orvosok mindent megtesznek érte, folyamatos ellátás és felügyelet mellett van, de sajnos még nincs túl a nehezén, kérdéses, hogy felépül-e.

 

 

