augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Válasz

2 órája

Illegális szemét Oladon: ezért vitték el a szelektív kukákat a buszfordulóból

Címkék#oladi#Önkormányzat#hulladék

Olvasóink jelezték, hogy az oladi buszfordulónál szeméthegy nőtt ki a földből, hiába szállították el onnan a szelektív gyűjtőket. Megkérdeztük a SZOVA-t, miért vitték el a kukákat, és mikor kerülhetnek vissza.

Vaol.hu
Illegális szemét Oladon: ezért vitték el a szelektív kukákat a buszfordulóból

Forrás: Szendi Péter

Az oladi buszforduló környéke régóta problémás pont, a szelektív sziget mellett rendre megjelentek illegálisan lerakott hulladékkupacok. Bár a gyűjtőedényeket már elszállították, ottjártunkkor szembesültünk vele, hogy a szemét mégsem tűnt el: sokan továbbra is odahordják a lomokat, mintha a konténerek még mindig ott állnának. Ennek okán a SZOVA-hoz fordultunk kérdéseinkkel: arra voltunk kíváncsiak mikor és miért vitték el a kukákat és mikor helyezik vissza azokat.

A SZOVA hiába tájékoztatta a lakosságot, hogy szünetel a sziget - néhányan továbbra is ide hordják a szemét
A SZOVA hiába tájékoztatta a lakosságot, hogy szünetel a sziget - továbbra is sok volt a szemét
Fotó: KSZ

Illegális szemét az oladi buszfordulónál

A társaság közölte, hogy a buszfordulónál, valamint a Márton Áron utca és a Wimmer Ágoston utca kereszteződésében lévő szelektív hulladékgyűjtő szigeteket augusztus 5-én szállították el. 

Ennek oka, hogy az edények környékén rendszeressé vált az illegális hulladéklerakás. Azt is írták válaszukban: a döntés nemcsak a SZOVA-tól indult, hanem lakossági kérésre, az önkormányzattal egyeztetve történt.

„Az edények visszahelyezésére az illegális hulladéklerakások megszűnése után, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban kerül sor” – mondta el lapunknak Haluzsán Helga, a SZOVA hulladékkezelési osztályvezetője.

Eszerint pontos időpontot még nem tűztek ki arra vonatkozóan, mikor szállítják vissza a szelektív hulladékgyűjtő edényeket. Kérdéseink között az is szerepelt, mi lesz a sorsa a jelenleg ott lévő illegális hulladéknak, amire válaszul írták, hogy az Önkormányzat megrendelésére a SZOVA NZrt. elszállítja. Kíváncsiak voltunk, hogy ez már megtörtént-e, ezért újra kilátogattunk a helyszínre. Mint a képeken is látható, azóta valóban rendezett a terület, a szeméthalom pedig eltűnt a buszfordulóból.

Elszállították a hulladékot az oladi buszfordulóból
Fotó: Szendi Péter

Máshová is vihetjük a szelektív hulladékot

A hivatal válaszában arra is emlékeztetett, hogy a lakosságnak több más lehetősége van a szelektív hulladék leadására. A kijelölt szállítási napokon a házak elé kihelyezett sárga zsákban, illetve áttetsző zsákban is elviszik a csomagolási hulladékot, a papírt pedig kötegelve. Emellett továbbra is ingyenesen igénybe vehető a Körmendi úti hulladékudvar, ahol a legtöbb hulladéktípus – a műanyagtól a papíron át egészen a zöldhulladékig – leadható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu