Illegális szemét Oladon: ezért vitték el a szelektív kukákat a buszfordulóból

Az oladi buszforduló környéke régóta problémás pont, a szelektív sziget mellett rendre megjelentek illegálisan lerakott hulladékkupacok. Bár a gyűjtőedényeket már elszállították, ottjártunkkor szembesültünk vele, hogy a szemét mégsem tűnt el: sokan továbbra is odahordják a lomokat, mintha a konténerek még mindig ott állnának. Ennek okán a SZOVA-hoz fordultunk kérdéseinkkel: arra voltunk kíváncsiak mikor és miért vitték el a kukákat és mikor helyezik vissza azokat.

A SZOVA hiába tájékoztatta a lakosságot, hogy szünetel a sziget - továbbra is sok volt a szemét

Fotó: KSZ

Illegális szemét az oladi buszfordulónál

A társaság közölte, hogy a buszfordulónál, valamint a Márton Áron utca és a Wimmer Ágoston utca kereszteződésében lévő szelektív hulladékgyűjtő szigeteket augusztus 5-én szállították el.

Ennek oka, hogy az edények környékén rendszeressé vált az illegális hulladéklerakás. Azt is írták válaszukban: a döntés nemcsak a SZOVA-tól indult, hanem lakossági kérésre, az önkormányzattal egyeztetve történt.

„Az edények visszahelyezésére az illegális hulladéklerakások megszűnése után, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban kerül sor” – mondta el lapunknak Haluzsán Helga, a SZOVA hulladékkezelési osztályvezetője.

Eszerint pontos időpontot még nem tűztek ki arra vonatkozóan, mikor szállítják vissza a szelektív hulladékgyűjtő edényeket. Kérdéseink között az is szerepelt, mi lesz a sorsa a jelenleg ott lévő illegális hulladéknak, amire válaszul írták, hogy az Önkormányzat megrendelésére a SZOVA NZrt. elszállítja. Kíváncsiak voltunk, hogy ez már megtörtént-e, ezért újra kilátogattunk a helyszínre. Mint a képeken is látható, azóta valóban rendezett a terület, a szeméthalom pedig eltűnt a buszfordulóból.

Elszállították a hulladékot az oladi buszfordulóból

Fotó: Szendi Péter

Máshová is vihetjük a szelektív hulladékot

A hivatal válaszában arra is emlékeztetett, hogy a lakosságnak több más lehetősége van a szelektív hulladék leadására. A kijelölt szállítási napokon a házak elé kihelyezett sárga zsákban, illetve áttetsző zsákban is elviszik a csomagolási hulladékot, a papírt pedig kötegelve. Emellett továbbra is ingyenesen igénybe vehető a Körmendi úti hulladékudvar, ahol a legtöbb hulladéktípus – a műanyagtól a papíron át egészen a zöldhulladékig – leadható.