Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapták meg a Szent István-rendet
Idén a két magyar űrhajós, Farkas Bertalan és Kapu Tibor vehette át a nemzeti ünnep alkalmából a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István-rendet a magyar űrkutatásért végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként.
A nemzeti ünnep alkalmából vehette át a két űrhajós a Magyar Szent István-rendet. A Sándor-palotában tartott díjátadó ünnepségen a díjazottakat az államfő, Sulyok Tamás köszöntötte - számolt be róla a Magyar Nemzet.
Átadták az idei Magyar Szent István-rendet
Az államfő kiemelte, hogy
A két kitüntetett küldetése által hazánk felkerült az űrkutatás térképére, közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit
Farkas Bertalan, a Hunor magyar űrhajósprogram tanácsadója, nyugállományú dandártábornok, vadászpilóta, kutatóűrhajós Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a magyar űrkutatás szolgálatában példaértékű elhivatottsággal végzett tevékenysége, első magyar űrhajósként legendássá vált küldetésétől a Hunor program sikeres megvalósításáig ívelő életműve elismeréseként vehette át a kitüntetést.
Kapu Tibor, a Hunor program kutatóűrhajósa Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a hazai űrstratégia és a Hunor program sikeres megvalósítását elhivatottan szolgáló és kiemelkedően eredményes tevékenysége, a magyar nemzetet és annak kivételes talentumait a világ előtt méltó módon képviselő küldetése elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.