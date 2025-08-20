Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapták meg a Szent István-rendet

A nemzeti ünnep alkalmából vehette át a két űrhajós a Magyar Szent István-rendet. A Sándor-palotában tartott díjátadó ünnepségen a díjazottakat az államfő, Sulyok Tamás köszöntötte - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapta a Magyar Szent István-rendet.

Az államfő kiemelte, hogy

A két kitüntetett küldetése által hazánk felkerült az űrkutatás térképére, közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit

Farkas Bertalan, a Hunor magyar űrhajósprogram tanácsadója, nyugállományú dandártábornok, vadászpilóta, kutatóűrhajós Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a magyar űrkutatás szolgálatában példaértékű elhivatottsággal végzett tevékenysége, első magyar űrhajósként legendássá vált küldetésétől a Hunor program sikeres megvalósításáig ívelő életműve elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Kapu Tibor, a Hunor program kutatóűrhajósa Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a hazai űrstratégia és a Hunor program sikeres megvalósítását elhivatottan szolgáló és kiemelkedően eredményes tevékenysége, a magyar nemzetet és annak kivételes talentumait a világ előtt méltó módon képviselő küldetése elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.