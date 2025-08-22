augusztus 22., péntek

46 perce

Vámos Zoltán: Vissza kell térnünk Szent István örökségéhez!

Címkék#főispán#Felsőcsatár#Vámos Zoltán

Gazdag programkínálattal ünnepelték augusztus 20-át Felsőcsatáron, a Szent István napi búcsún Vámos Zoltán Vas vármegye főispánja is megosztotta ünnepi gondolatait.

Vaol.hu

Itt, Felsőcsatáron, a leghűségesebb magyar faluban, ahol a nyugati határ nem elválaszt, hanem emlékeztet, még erősebben érezzük: hazánk nemcsak földrajzi tér, hanem erkölcsi térkép is. Amikor ma Szent Istvánra emlékezünk, nemcsak a múltba tekintünk vissza, hanem jövőt is keresünk. Mert ő nem csupán uralkodott, hanem épített. Nemcsak koronát viselt, hanem küldetést hordozott.

Vámos Zoltán főispán, a Szent István napi Búcsún osztotta meg ünnepi gondolatait
Vámos Zoltán főispán Felsőcsatáron osztotta meg ünnepi gondolatait Fotó: Unger Tamás

Szent István öröksége erkölcsi iránytű

Vámos Zoltán emlékeztetett arra is, hogy amikor a történelem próbára tett minket – Trianonban, 1956-ban, vagy a rendszerváltozás idején – mindig István példájához tértünk vissza, mert az ő öröksége nem politikai program volt, hanem erkölcsi iránytű. És ma, 2025-ben, amikor a világ újra bizonytalan, nekünk újra vissza kell térnünk Szent Istvánhoz.

Augusztus 20. Felsőcsatáron

Fotók: Unger Tamás

 

 

