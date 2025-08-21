Átadták a városi kitüntetéseket Szentgotthárdon

A jeles alkalmon, a díjak átadása előtt beszéde mondott Szentgotthárd város polgármestere, Huszár Gábor, aki elmondta, ez a nap nem csak államalapításunk miatt fontos a városnak, hanem azért is, mert 1983-ban ezen a napon kapott a település városi rangot. Az illő környezetben Szentgotthárd város fejlődését egy régi, klasszikus filmhez hasonlította, mindig voltak akadályok, de hősök is, akik segítségével ezeket megugrotta a közösség - együtt, összefogással.

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere köszöntötte a vendégeket.

Szentgotthárd városért

Szentgotthárd számos kiváló sportolót adott már hazánknak és a nagyvilágnak, közülük pedig az egyik legkiemelkedőbb Koszár Zsolt, aki a futás világában vált igazi példaképpé. Több mint két évtizede bizonyítja kitartását és tehetségét: sorra születnek jobbnál jobb versenyeredményei és egyéni csúcsai. 5 km-en 14:32-es, 10 km-en 29:38-as országúti ideje, valamint 1:05:09-es félmaratoni csúcsa önmagukért beszélnek. Négyszeres felnőtt országos bajnok, elnyerte a Nemzet Futója címet, tizenháromszoros győztese a szentgotthárdi Csatafutásnak, és hét különböző országban is nemzetközi félmaratoni diadalokat aratott. A 2024-es göteborgi Masters Világbajnokságon a 10 km-es távon pedig a 88 fős mezőnyben a 13. helyen végzett.

Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíját 2025-ben Koszár Zsoltnak adományozták Szentgotthárd sportéletében kiemelkedő szerepe, a futás sportágban elért eredményeinek megbecsülése jeléül.

Ficzkó Tibor 1985 óta a szentgotthárdi filmszínház gépésze, vagyis kereken negyven éve szolgálja folyamatosan a szentgotthárdi közművelődést. Tibornak nemcsak a munkája, de a szenvedélye is a vetítés. Túlzás nélkül mondhatjuk: élete a szentgotthárdi mozi. Soós Gyöngyi szintén 1985 óta dolgozik a moziban, elsősorban a pénztárosi, büfés és ügyelői feladatokat látja el szívvel-lélekkel. Amikor kell, szigorú, de mindig segítőkész, mindent megold és a jegypénztárban mindenkihez van egy-egy kedves szava. Az elmúlt évtizedekben mindketten a főállásuk mellett látták el a teendőket, hétköznap esténként és minden hétvégén.