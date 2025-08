Szorítsunk együtt augusztus 16-án a gyönyörű celldömölki lánynak, Szofinak

A nyár királynőjét választják meg a Balaton partján, Magyarország egyik leglátványosabb és legnépszerűbb szépségversenyén, melynek döntőjét augusztus 16-án rendezik meg Balatonlellén, a vitorlás kikötő melletti szabadstrandon. A Miss Olympians’ Beach versenyre az ország minden részéről gyönyörű lányok neveztek.

A celldömölki Molnár Szofi a Miss Olympians’ Beach szépségverseny egyik döntőse

Fotó: VN/Molnárné Vargyai Tünde

A celldömölki Molnár Szofi 62 szépség közül került be a középdöntőbe, a legjobb húsz résztvevő közé. Ott fantasztikus hangulatban, rengeteg szurkoló előtt választották ki azt a 11 gyönyörű és tehetséges lányt, köztük Szofit is, akik továbbjutottak az augusztus 16-i döntőbe.

– Tizenkét éve rockizom a Galaxy RRC/Rocky-Dilly ARRC csapatában, az eddigi legjobb eredményeim a Világkupa 2. hely és a Nemzetközi bajnokság 1. helye voltam, de országos 2. és 3. helyezett is voltam. Most szerettem volna kipróbálni magamat egy teljesen új közegben – hallottuk a 18 éves Szofitól, aki idén nyáron érettségizett kitűnő eredménnyel, és szeptembertől az ELTE SEK-en pszichológia szakon kezdi meg tanulmányait.

A Miss Olympians’ Beach szépségversenyen eddig nagyon jó tapasztalatot szerzett: nívós a szervezés, barátságosak, kedvesek résztvevő társai és csupa pozitív visszajelzéseket kapott.

A szépségverseny döntősei: középen Molnár Szofi

Forrás: Miss Olympians’ Beach Facebook-oldala

Sokan biztatják, az embereket – úgy érzi – a természetessége ragadta meg. A döntőre a szokásos táncórákon kívül külön otthoni edzéssel készül. Magát maximalistának mondja a bájos Szofi, aki mindenből, amibe belefog, igyekszik a lehető legtöbbet kihozni.

– A versenyen is szeretném a legjobb formámat hozni. Fürdőruhában, sportos öltözékben és alkalmi ruhákban is bemutatkozunk majd, valamint egy tánckoreográfiát is előadunk – árulta el.

A verseny közönségszavazással is kiegészül

A Miss Olympians’ Beach szépségverseny közönségszavazással is kiegészül. Mi is támogathatjuk kedvencüket online és a helyszínen egyaránt. Szofi édesanyja, Molnárné Vargyai Tünde megható posztban kéri a támogatást lánya sikeréért.

„A döntőn egy lány közönségdíjat kap. A közönségdíjat úgy lehet elnyerni, ha rá szavazol azzal, hogy veszel egy támogatói jegyet, ami tombola is egyben, amellyel értékes nyereményeket lehet nyerni. Az ára 500 forint. Igen, tudjuk, hogy a döntőn, Balatonlellén kevesen vesztek részt, de a nyereményt elhoznánk nektek. Egy jegy tehát 500 forint és egy szavazatot jelent Szofira.” Aki szívesen támogatná ezzel a fiatal lány sikerét, az keresse privát üzenetben az édesanyát.