Nem semmi!

1 órája

Fiatal dunántúli mentős is fellép a Sziget Fesztiválon

Címkék#fellép#Országos Mentőszolgálat#Sziget fesztivál

Nemrég számoltunk be arról, hogy a szolgálatban lévő rendőrök egy finoman szólva sem szokványos esettel találkoztak csütörtökön, közvetlenül a Sziget Fesztivál kezdetekor. Ezúttal viszont az Országos Mentőszolgálat számol be egy ugyancsak érdekes helyzetről a népszerű budapesti fesztivállal kapcsolatban. Bejegyzésükben arról írnak, hogy az egyik pécsi mentőtechnikus is fellép a Szigeten. 

Az Országos Mentőszolgálat munkatársa is fellép a Sziget Fesztiválon
Az Országos Mentőszolgálat munkatársa is fellép a Sziget Fesztiválon
Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Az Országos Mentőszolgálat munkatársa is fellép a Sziget Fesztiválon

- Idén a mentők nem csupán a Sziget fesztiválozók egészségügyi biztosításáért felelnek, hiszen egy bajtársunkkal a színpadon is találkozhattok. Büszkék vagyunk rá, hogy a Bajtársi közösségünk számos tagja hivatásuk mellett az élet egyéb területein is kimagasló teljesítményt nyújtanak. Szentgyörgyváry Balázs, kiváló pécsi mentőtechnikus bajtársunk például a Made in B könnyűzenei formáció alapító tagja és ezúttal a szitizenek jó hangulatáért dolgozik majd a színpadon. Az egyesület életében ez a fellépés egy hatalmas lehetőség, melyet egy zenei versenyen nyertek - olvasható az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében. 

Mint írják, Balázzsal is zenekarával augusztus 10-én találkozhattok a Szigeten.

 

 

