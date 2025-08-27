1 órája
Szilvás pite recept a New York Timesból – gyors, egyszerű, és mindenki imádja
New York Times szilvás pite recept – a legendás süti, amit 15 perc összedobni
Amikor először olvastam erről a sütiről, őszintén szólva nem értettem, miért lett ekkora szenzáció. Egy egyszerű szilvás pite, amit először 1982-ben közölt a New York Times, aztán több mint egy évtizeden keresztül minden szeptemberben újra és újra le kellett hozniuk – mert az olvasók követelték. Végül akkora kultusza lett, hogy amikor évekkel később megkérdezték az embereket, melyik receptet szeretik legjobban a lap történetéből, toronymagasan ez nyert.
Szilvás pite- kíváncsi lettem, mit tud ez a torta, amitől így rajong érte Amerika?
Nos, megsütöttem, és most már értem.
Az első meglepetés: 15 perc alatt össze lehet dobni. Nincs pepecselés, nincs tojáshab-verés, nincs lisztszitálás. Összekevered az alapot, rádobod a szilvát, és a sütő elvégzi a munka nagy részét. Ez már önmagában szimpatikus, mert valljuk be, ki szeret órákig szenvedni a konyhában?
A második meglepetés: az íze tényleg zseniális. A tészta pont olyan morzsás, puha és vajas, mint amilyennek lennie kell, a szilva pedig sülés közben beszínezi és átitatja az egészet egy friss, édes-savanykás aromával. Nem túl édes, nem túl nehéz – pont annyira, amennyire kell.
És a harmadik: mindenki receptet kért. Amikor bevitte a szerkesztőségbe, szó szerint körbeállták a tányért. Ez azért sokat elmond.
Szóval ha szereted az amerikai filmekből ismert piték hangulatát, de nincs kedved órákig tésztát nyújtogatni, akkor ez a szilvatorta a te süteményed. Egy falat Amerika, gyorsan, egyszerűen, és garantáltan mosolyt csal az arcokra.
Most van szilvaszezon – ennél jobb alkalmat nem is találhatsz, hogy kipróbáld!
Legendás szilvás pite recept
Hozzávalók:
- 10 dkg puha vaj
- 12 dkg nádcukor
- 2 egész tojás
- 12 dkg finomliszt
- 1 kiskanál sütőpor
- 10 dkg marcipán
- kb. 8-10 szem szilva (félbevágva, kimagozva)
- fél narancs leve
- fahéjas nádcukor a tetejére
Elkészítéshez pedig nézd meg a videót!
Eredmény: egy igazán illatos, szaftos, őszi sütemény, amiben a szilva frissessége, a marcipán gazdag íze és a ropogós fahéjas cukor tökéletes harmóniát alkot.
És most hozzád fordulok: ha neked is van egy bevált recepted, amit mindenki imád, oszd meg velünk!
Küldd el bátran az [email protected] címre – mi leteszteljük, és ha tényleg ütős, be is mutatjuk.
Osszuk meg egymással a kincseinket, mert valljuk be: a legjobb receptek nem a szakácskönyvekből kerülnek elő, hanem kézről kézre járnak – nagymamáktól, rokonoktól, barátoktól. Folytassuk együtt a receptvadászatot és a sütitesztelést, hogy minél több finomságot adhassunk tovább egymásnak!