Szilvás pite recept a New York Timesból – gyors, egyszerű, és mindenki imádja

Amikor először olvastam erről a sütiről, őszintén szólva nem értettem, miért lett ekkora szenzáció. Egy egyszerű szilvás pite, amit először 1982-ben közölt a New York Times, aztán több mint egy évtizeden keresztül minden szeptemberben újra és újra le kellett hozniuk – mert az olvasók követelték. Végül akkora kultusza lett, hogy amikor évekkel később megkérdezték az embereket, melyik receptet szeretik legjobban a lap történetéből, toronymagasan ez nyert.

Megtaláltam a legendás New York Times szilvás pite receptjét – és tényleg megéri megsütni!

Fotó: VN/Gáspár Eszter / Forrás: Gáspár Eszter

Szilvás pite- kíváncsi lettem, mit tud ez a torta, amitől így rajong érte Amerika?

Nos, megsütöttem, és most már értem.

Az első meglepetés: 15 perc alatt össze lehet dobni. Nincs pepecselés, nincs tojáshab-verés, nincs lisztszitálás. Összekevered az alapot, rádobod a szilvát, és a sütő elvégzi a munka nagy részét. Ez már önmagában szimpatikus, mert valljuk be, ki szeret órákig szenvedni a konyhában?

A második meglepetés: az íze tényleg zseniális. A tészta pont olyan morzsás, puha és vajas, mint amilyennek lennie kell, a szilva pedig sülés közben beszínezi és átitatja az egészet egy friss, édes-savanykás aromával. Nem túl édes, nem túl nehéz – pont annyira, amennyire kell.

És a harmadik: mindenki receptet kért. Amikor bevitte a szerkesztőségbe, szó szerint körbeállták a tányért. Ez azért sokat elmond.

Szóval ha szereted az amerikai filmekből ismert piték hangulatát, de nincs kedved órákig tésztát nyújtogatni, akkor ez a szilvatorta a te süteményed. Egy falat Amerika, gyorsan, egyszerűen, és garantáltan mosolyt csal az arcokra.

Most van szilvaszezon – ennél jobb alkalmat nem is találhatsz, hogy kipróbáld!

Legendás szilvás pite recept

Hozzávalók:

10 dkg puha vaj

12 dkg nádcukor

2 egész tojás

12 dkg finomliszt

1 kiskanál sütőpor

10 dkg marcipán

kb. 8-10 szem szilva (félbevágva, kimagozva)

fél narancs leve

fahéjas nádcukor a tetejére

Elkészítéshez pedig nézd meg a videót!

Eredmény: egy igazán illatos, szaftos, őszi sütemény, amiben a szilva frissessége, a marcipán gazdag íze és a ropogós fahéjas cukor tökéletes harmóniát alkot.

És most hozzád fordulok: ha neked is van egy bevált recepted, amit mindenki imád, oszd meg velünk!