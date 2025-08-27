augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztro

1 órája

Szilvás pite recept a New York Timesból – gyors, egyszerű, és mindenki imádja

Címkék#narancs#nádcukor#pite recept#szilva

New York Times szilvás pite recept – a legendás süti, amit 15 perc összedobni

Gáspár Eszter

Amikor először olvastam erről a sütiről, őszintén szólva nem értettem, miért lett ekkora szenzáció. Egy egyszerű szilvás pite, amit először 1982-ben közölt a New York Times, aztán több mint egy évtizeden keresztül minden szeptemberben újra és újra le kellett hozniuk – mert az olvasók követelték. Végül akkora kultusza lett, hogy amikor évekkel később megkérdezték az embereket, melyik receptet szeretik legjobban a lap történetéből, toronymagasan ez nyert.

szilvás pite
Megtaláltam a legendás New York Times szilvás pite receptjét – és tényleg megéri megsütni!
Fotó: VN/Gáspár Eszter / Forrás: Gáspár Eszter

Szilvás pite- kíváncsi lettem, mit tud ez a torta, amitől így rajong érte Amerika?

Nos, megsütöttem, és most már értem.

Az első meglepetés: 15 perc alatt össze lehet dobni. Nincs pepecselés, nincs tojáshab-verés, nincs lisztszitálás. Összekevered az alapot, rádobod a szilvát, és a sütő elvégzi a munka nagy részét. Ez már önmagában szimpatikus, mert valljuk be, ki szeret órákig szenvedni a konyhában?

A második meglepetés: az íze tényleg zseniális. A tészta pont olyan morzsás, puha és vajas, mint amilyennek lennie kell, a szilva pedig sülés közben beszínezi és átitatja az egészet egy friss, édes-savanykás aromával. Nem túl édes, nem túl nehéz – pont annyira, amennyire kell.

És a harmadik: mindenki receptet kért. Amikor bevitte a szerkesztőségbe, szó szerint körbeállták a tányért. Ez azért sokat elmond.

Szóval ha szereted az amerikai filmekből ismert piték hangulatát, de nincs kedved órákig tésztát nyújtogatni, akkor ez a szilvatorta a te süteményed. Egy falat Amerika, gyorsan, egyszerűen, és garantáltan mosolyt csal az arcokra.

Most van szilvaszezon – ennél jobb alkalmat nem is találhatsz, hogy kipróbáld! 

 

Legendás szilvás pite recept

 

Hozzávalók:

  • 10 dkg puha vaj
  • 12 dkg nádcukor
  • 2 egész tojás
  • 12 dkg finomliszt
  • 1 kiskanál sütőpor
  • 10 dkg marcipán
  • kb. 8-10 szem szilva (félbevágva, kimagozva)
  • fél narancs leve
  • fahéjas nádcukor a tetejére

 

Elkészítéshez pedig nézd meg a videót!

Eredmény: egy igazán illatos, szaftos, őszi sütemény, amiben a szilva frissessége, a marcipán gazdag íze és a ropogós fahéjas cukor tökéletes harmóniát alkot. 

 

És most hozzád fordulok: ha neked is van egy bevált recepted, amit mindenki imád, oszd meg velünk! 

Küldd el bátran az [email protected] címre – mi leteszteljük, és ha tényleg ütős, be is mutatjuk.

Osszuk meg egymással a kincseinket, mert valljuk be: a legjobb receptek nem a szakácskönyvekből kerülnek elő, hanem kézről kézre járnak – nagymamáktól, rokonoktól, barátoktól. Folytassuk együtt a receptvadászatot és a sütitesztelést, hogy minél több finomságot adhassunk tovább egymásnak!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu