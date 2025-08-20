Szívesen nézel „előtte-utána” képeket? Akkor ezek tetszeni fognak!

Megóvás
A Kegyeleti Parkban található 2. világháborús emlékmű felett bizony eljárt az idő vasfoga – mesélte lapunknak Monek Dávid, Magyalak polgármestere. A korábban ott álló fák nyomot hagytak maguk után: megbarnult kő, alig olvasható nevek… Mivel pályázatot nem találtak, a polgármester saját költségén vállalta a felújítást. Így a megtisztított emlékmű újra festett nevekkel ismét méltó módon tiszteleg a háborúban elhunytak emléke előtt.
