Szívesen nézel „előtte-utána” képeket? Akkor ezek tetszeni fognak!

Megóvás

Címkék#Monek Dávid#Magyalak#polgármester#emlékmű

Gombos Kálmán

A Kegyeleti Parkban található 2. világháborús emlékmű felett bizony eljárt az idő vasfoga – mesélte lapunknak Monek Dávid, Magyalak polgármestere. A korábban ott álló fák nyomot hagytak maguk után: megbarnult kő, alig olvasható nevek… Mivel pályázatot nem találtak, a polgármester saját költségén vállalta a felújítást. Így a megtisztított emlékmű újra festett nevekkel ismét méltó módon tiszteleg a háborúban elhunytak emléke előtt.

második világháborús emlékmű, Magyarlak
Fotó: VN/Monek Dávid

 

Fotó: VN/Monek Dávid

 

 

