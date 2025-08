Szoba pár órára? Ha még az egyéjszakás kaland is túl hosszú lenne...

Vannak, akik csak pár órára keresnek szobát. És vannak olyanok is, akik kifejezetten ilyen célra hirdetnek – mindenféle sallang nélkül. A „búvóhely” kulcsszóra keresve több oldal is foglalkozik ilyesmivel: ezek a szállások kifejezetten a diszkrét légyottokra, villámlátogatásokra, egy kis titkos nyugalomra lettek kitalálva. A szolgáltatás létezik, sőt, virágzik – országos szinten legalábbis. Ha vasi szoba lenne a vágyunk, nehezebb dolgunk lesz.

A buvohelylista.hu például tele van ilyen helyekkel, csak éppen Vas vármegyében nem találtunk egyet sem. A másik hasonló oldal, a buvohelyterkep.hu sem dobott ki vasi találatot, amikor rákerestünk. A weboldal szerint ők 2014 óta gyűjtik össze ezeket a helyeket, de úgy tűnik, vagy nincs rá igény nálunk, vagy egyszerűen senki nem meri publikálni, ha van ilyen lehetőség.

Két helyet azért találtunk, igaz, egyik sem búvóhelyes oldalon bukkant fel. Az egyik a Csilla Apartman Balogunyomban – 8 kilométerre Szombathelytől. Kétfős apartman, amit a leírás szerint nemcsak üdülőknek és átutazóknak ajánlanak, hanem "pár órára világtól elbújni akaróknak" is. A másik a Bajor Panzió Bükfürdőn, ahol pár órára is lehet szobát bérelni, teljes diszkrécióval – ezt maguk írják.

És ha pár órára nincs, marad az egész éjszaka

A nagy szállásfoglaló oldalak, például a booking.com nem is kínálnak lehetőséget pár órás foglalásra – ott minimum egy éjszakát kell kivenni. Beírtunk egy példát is: augusztus 16. szombattól vasárnapig két főre már 15 ezer forintért is lehet szobát találni, mondjuk Bükön. Sitkén vagy Szombathelyen is megúszhatjuk a dolgot 20 ezer alatt, jellemzően kisebb panziókban vagy családi házak szobáiban, ellátás nélkül.

Az árak persze elég széles skálán mozognak: jellemzően 10–20 ezer forint körül van fejenként egy éjszaka, de van, ahol azért jobban megkérik az árát a villámlátogatásnak. A legdrágább "egyéjszakás kaland" Vasban egyértelműen a sárvári ötcsillagos szállodában van: két felnőttnek egy éjszaka majdnem 170 ezer forint. Ebben persze benne van a reggeli, vacsora és a wellnesshasználat is – de ettől még akkor is borsos ár, ha valaki a romantikát luxusban képzeli el.