augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskolakezdés

25 perce

Szoboszlai Dominik beköltözik az iskolába

Címkék#Lidl#Liverpool#Szoboszlai Dominik

Megtaláltuk a legmenőbb tanszereket az új tanévre. Szoboszlai Dominik ezentúl mindig ott lesz a gyerekek közelében.

Vaol.hu
Szoboszlai Dominik beköltözik az iskolába

Szoboszlai Dominik és a Liverpool külön standot kapott a Lidl-áruházakban. Füzet, spirálfüzet, mappa, tornazsák, kulacs, tolltartó, toll is kapható a futballsztár(ok) képével az új tanévre készülve. 

Szoboszlai Dominik és a Liverpool beköltözik az iskolákba
Szoboszlai Dominik és a Liverpool beköltözik az iskolákba
Fotó: VN

Szoboszlai Dominik iskolába megy

Ez lesz az új tanév új slágere?

Utánajártunk annak is, mennyibe kerül az iskolakezdés 2025-ben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu