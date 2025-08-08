Iskolakezdés
25 perce
Szoboszlai Dominik beköltözik az iskolába
Megtaláltuk a legmenőbb tanszereket az új tanévre. Szoboszlai Dominik ezentúl mindig ott lesz a gyerekek közelében.
Szoboszlai Dominik és a Liverpool külön standot kapott a Lidl-áruházakban. Füzet, spirálfüzet, mappa, tornazsák, kulacs, tolltartó, toll is kapható a futballsztár(ok) képével az új tanévre készülve.
Szoboszlai Dominik iskolába megy
Ez lesz az új tanév új slágere?
Utánajártunk annak is, mennyibe kerül az iskolakezdés 2025-ben.
