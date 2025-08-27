augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudományos kísérlet

1 órája

Két ballon szállt fel a Szőcei Csillagvizsgálótól: pazar látványt örökítettek meg a magasból - fotók

Címkék#Hegyi Norbert#Szőcei Csillagvizsgáló#látvány#ballon

Augusztusban kétszer is a magasba emelkedtek a ballonok Szőcén - látványos tudományos kísérleteket végeztek. A Szőcei Csillagvizsgáló ezúttal nemcsak a csillagokat hozta közelebb, hanem a sztratoszféra titkait is megmutatta.

Vaol.hu
Két ballon szállt fel a Szőcei Csillagvizsgálótól: pazar látványt örökítettek meg a magasból - fotók

Így fest Vas vármegye a magasból a Szőcei Csillagda felvételén

Forrás: VN/Hegyi Norbert

Két egymást követő napon két külön szonda indult a Szőcei Csillagvizsgáló mellől a felső légkörbe. Útjuk során extrém körülményeket viseltek el: erős UV- és ionizáló sugárzás, -60 °C-nál is hidegebb levegő, valamint erős légnyomás.

Így fest Vas vármegye a magasból a Szőcei Csillagvizsgáló felvételén
Így fest Vas vármegye a magasból a Szőcei Csillagvizsgáló felvételén
Forrás: VN/Hegyi Norbert

Két sikeres ballonindítás a Szőcei Csillagvizsgáló tövéből

Augusztus 13-án, a derült, szélcsendes időt kihasználva a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium csapata és Hegyi Norbert, a Széchenyi Egyetem munkatársa bocsátott fel ballont a Szőcei Csillagda udvaráról. A diákok munkáját Vámosi Flórián és testvére, Miksa segítették az Ultimate Waterprobe Solutions Kft-től, a gimnázium igazgatója, Vámosi László és Tóth Zsombor András pedig szintén részt vállalt a projektben. A ballonra szerelt szonda több részegységből állt, és számos mérőeszközt, köztük Geiger-Müller-számlálót is tartalmazott. Utóbbi a földfelszíni háttérsugárzás huszonhétszeresét mérte. A csaknem 36 ezer méteres csúcsmagasságot elérő ballon két órán át tartó repülés után Körmend mellett landolt. A kamerák látványos felvételeket készítettek: a képeken Szőce, Szombathely, Zalaegerszeg, a Balaton és a Föld görbülete is látható.

Két nappal később Hegyi Norbert és saját csapata indított újabb ballont Szőcéről. A műszeregyüttes három részből állt, és szintén tartalmazott nyomkövetőt, adatrögzítőt, valamint kísérleti növényi magokat. A ballon majdnem 34 ezer méterig emelkedett, majd Ausztriában, Güssing közelében ért földet – hajszál híján a vízbe.

A normál látószögű kamera torzításmentes képeket rögzített: a Balaton, az Őrségi Nemzeti Park, Szombathely és a Föld görbülete mellett a holdnyugta is látható volt. A landolás után egy gólya is bekerült a felvételbe.

Két sikeres ballonindítás a Szőcei Csillagvizsgáló tövéből

Fotók: VN

Tudományos kísérletek és jövőbeli vizsgálatok

Mindkét ballonra növényi magokat erősítettek, amelyeknek a sugárzás okozta genetikai változásait a kutatók a következő időszakban vizsgálják. Barla Ferenc sugárfizikus és Hegyi Norbert közös munkája arra keresi a választ, miként hat a kozmikus sugárzás a csírázásra és a növekedésre.

A két repülés nemcsak értékes tudományos adatokat, hanem lenyűgöző képeket is hozott a felső légkörből, bizonyítva, hogy a Szőcei Csillagvizsgáló az Őrségben a tudományos kalandok egyik különleges központja lett.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu