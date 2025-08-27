Két ballon szállt fel a Szőcei Csillagvizsgálótól: pazar látványt örökítettek meg a magasból - fotók

Két egymást követő napon két külön szonda indult a Szőcei Csillagvizsgáló mellől a felső légkörbe. Útjuk során extrém körülményeket viseltek el: erős UV- és ionizáló sugárzás, -60 °C-nál is hidegebb levegő, valamint erős légnyomás.

Így fest Vas vármegye a magasból a Szőcei Csillagvizsgáló felvételén

Forrás: VN/Hegyi Norbert

Két sikeres ballonindítás a Szőcei Csillagvizsgáló tövéből

Augusztus 13-án, a derült, szélcsendes időt kihasználva a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium csapata és Hegyi Norbert, a Széchenyi Egyetem munkatársa bocsátott fel ballont a Szőcei Csillagda udvaráról. A diákok munkáját Vámosi Flórián és testvére, Miksa segítették az Ultimate Waterprobe Solutions Kft-től, a gimnázium igazgatója, Vámosi László és Tóth Zsombor András pedig szintén részt vállalt a projektben. A ballonra szerelt szonda több részegységből állt, és számos mérőeszközt, köztük Geiger-Müller-számlálót is tartalmazott. Utóbbi a földfelszíni háttérsugárzás huszonhétszeresét mérte. A csaknem 36 ezer méteres csúcsmagasságot elérő ballon két órán át tartó repülés után Körmend mellett landolt. A kamerák látványos felvételeket készítettek: a képeken Szőce, Szombathely, Zalaegerszeg, a Balaton és a Föld görbülete is látható.

Két nappal később Hegyi Norbert és saját csapata indított újabb ballont Szőcéről. A műszeregyüttes három részből állt, és szintén tartalmazott nyomkövetőt, adatrögzítőt, valamint kísérleti növényi magokat. A ballon majdnem 34 ezer méterig emelkedett, majd Ausztriában, Güssing közelében ért földet – hajszál híján a vízbe.

A normál látószögű kamera torzításmentes képeket rögzített: a Balaton, az Őrségi Nemzeti Park, Szombathely és a Föld görbülete mellett a holdnyugta is látható volt. A landolás után egy gólya is bekerült a felvételbe.