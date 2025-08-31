Szójatermesztésben (is) az első - fajtabemutató Vasszilvágyon

Több száz vasi gazda, agrárszakember jött össze Vasszilvágyon, ahol immáron hatodik éve szervezett szója fajtabemutatót a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Vármegyei Szervezete. A cél ezúttal is a tapasztalat- és eszmecsere volt. – A jövő kulcsa a kutatásfejlesztés. Mindig úgy kell gazdálkodni, ahogy az adott talajnak jó – mondta köszöntőjében Süle Katalin, a NAK általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke. Hangsúlyozta: a vasi szója fajtabemutató épp ezt a célt szolgálja, itt mindig új információkkal gazdagodhatnak az érdeklődők. Süle Katalin rámutatott: a klímaváltozás miatt egyre északabbra tolódik a szója termeszthetősége, 2015-től folyamatosan emelkedik a növény vetésterülete az Európai Unióban. A legnagyobb szójatermelő országok – Olaszország, Franciaország, Lengyelország – terménye mellett kétségtelenül a magyar, GMO-mentes szójának is helye van a piacon.

Szója fajtabemutató Vasszilvágyon

Fotó: SZP

Vasban otthonra talált a szója

Vasban nem lankad a szójatermelési kedv – erősítette meg Lőrincz Erzsébet a Szója Assistance szaktanácsadója. Míg országos átlagban tíz százalékkal csökkent, vármegyénkben tovább növekedett és mostanra meghaladta a 15 ezer hektárt a szója vetésterülete. Ezzel – megelőzve Baranyát – a legnagyobb szójatermesztő területté nőtt ki magát Vas.

Előadásából kiderült, a kezdeti időszaktól számos körülmény nehezítette a növény fejlődését. A tavalyi évben tapasztalt kitűnő kelések elmaradtak a csapadékszegény és hűvös időjárás követeztében. Az április végi felmelegedést májusi lehűlés követte, amelynek hatására 1-2 valódi összetett levélnél megrekedtek az állományok. Pozitívum, hogy talajbéli rovarkártétel alig, illetve vetőmag probléma sem volt. A szója gyengén kelt, lassan fejlődött, majd sok problémát okoztak a különböző gyomnövények, a gümőképződést viszont sok helyen pótolta a növény. A szója betakarítása több helyütt már a napokban, de néhány héten belül mindenhol megkezdődik Vasban. A meteorológiai előrejelzések a csapadékot illetően nem túl kecsegtetőek, a gyomosodás azonban egyre nagyobb méreteket ölt – nincs mire, miért várniuk a gazdáknak. Összességében úgy tapasztalja: a korai fajták, illetve a korábban elvetett parcellák kötődése a virágzás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás miatt gyengébb, nem ritkák azonban a négy magot tartalmazó hüvelyek. A későbbi szóják ugyan nagyobb hüvelyszámmal kötődtek, az augusztusban fokozódó aszály miatt a magszám lehet kevesebb.