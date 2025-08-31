1 órája
Szójatermesztésben (is) az első - fajtabemutató Vasszilvágyon
Megelőzve Baranyát, az ország legnagyobb szójatermesztő területévé nőtte ki magát. Folytatva a hagyományokat, szója fajtabemutatót tartottak Vasszilvágyon, ahol az időjárás okozta extrém körülményekről és az agrárpolitikai kihívásokról is hallhattak az érdeklődők.
Több száz vasi gazda, agrárszakember jött össze Vasszilvágyon, ahol immáron hatodik éve szervezett szója fajtabemutatót a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Vármegyei Szervezete. A cél ezúttal is a tapasztalat- és eszmecsere volt. – A jövő kulcsa a kutatásfejlesztés. Mindig úgy kell gazdálkodni, ahogy az adott talajnak jó – mondta köszöntőjében Süle Katalin, a NAK általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke. Hangsúlyozta: a vasi szója fajtabemutató épp ezt a célt szolgálja, itt mindig új információkkal gazdagodhatnak az érdeklődők. Süle Katalin rámutatott: a klímaváltozás miatt egyre északabbra tolódik a szója termeszthetősége, 2015-től folyamatosan emelkedik a növény vetésterülete az Európai Unióban. A legnagyobb szójatermelő országok – Olaszország, Franciaország, Lengyelország – terménye mellett kétségtelenül a magyar, GMO-mentes szójának is helye van a piacon.
Vasban otthonra talált a szója
- Vasban nem lankad a szójatermelési kedv – erősítette meg Lőrincz Erzsébet a Szója Assistance szaktanácsadója. Míg országos átlagban tíz százalékkal csökkent, vármegyénkben tovább növekedett és mostanra meghaladta a 15 ezer hektárt a szója vetésterülete. Ezzel – megelőzve Baranyát – a legnagyobb szójatermesztő területté nőtt ki magát Vas.
Előadásából kiderült, a kezdeti időszaktól számos körülmény nehezítette a növény fejlődését. A tavalyi évben tapasztalt kitűnő kelések elmaradtak a csapadékszegény és hűvös időjárás követeztében. Az április végi felmelegedést májusi lehűlés követte, amelynek hatására 1-2 valódi összetett levélnél megrekedtek az állományok. Pozitívum, hogy talajbéli rovarkártétel alig, illetve vetőmag probléma sem volt. A szója gyengén kelt, lassan fejlődött, majd sok problémát okoztak a különböző gyomnövények, a gümőképződést viszont sok helyen pótolta a növény. A szója betakarítása több helyütt már a napokban, de néhány héten belül mindenhol megkezdődik Vasban. A meteorológiai előrejelzések a csapadékot illetően nem túl kecsegtetőek, a gyomosodás azonban egyre nagyobb méreteket ölt – nincs mire, miért várniuk a gazdáknak. Összességében úgy tapasztalja: a korai fajták, illetve a korábban elvetett parcellák kötődése a virágzás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás miatt gyengébb, nem ritkák azonban a négy magot tartalmazó hüvelyek. A későbbi szóják ugyan nagyobb hüvelyszámmal kötődtek, az augusztusban fokozódó aszály miatt a magszám lehet kevesebb.
Lőrincz Erzsébet elmondta, egész szezonban működött a Szója Assistance szolgáltatás: két alkalommal, júniusban és júliusban, gyűjtöttek levélmintát a vármegye számos területéről – a káliumhiány szinte mindenhol jelentkezett. Jövő évtől az Agrocares szkennerrel bővítik a szójamonitoringot, így még szélesebb gazdálkodói körnek nyújtanak majd valós idejű szaktanácsadást.
Talajvizsgálat: mélyről jövő tudás
- A szkenner működését, jelentőségét mutatta be Dr. Vona Viktória, a Csernozjom Kft. ügyvezetője, az Agrocares magyarországi képviselője. Kifejtette: ahogy a gyökerek a mélybe hatolnak, úgy a termesztőknek is ismerniük kell a talajuk mélyebb rétegeit. A levélanalízishez csatlakozó azonnali talajvizsgálatokra van szükség, ráadásul nem egyszer, a trendeket is figyelembe kell venni a megfelelő következtetések levonásához. – Amikor tünet van, már kezelés kell. A megelőzés a legfontosabb – hangsúlyozta. A szkenner előnye a gyorsaság, de az eredményt soha nem magában, hanem összességében, egy nagy egész részeként kell vizsgálni. A levélmonitoring nem csupán egy pillanatnyi állapotot rögzít, hanem segíti a fajtatulajdonságok, fejlődési mintázatok és környezeti hatások hosszabb távú nyomon követését is.
Jó példa erre a növény vízháztartását szabályozó kálium, amely hiánya a növények zömében jelentkezett annak ellenére, hogy a talaj káliumban gazdag. Dr. Vona Viktória rámutatott: a szintén magas magnéziumtartalom gátolja annak felvételét. A monitoring során gyakran tapasztaltak rézhiányt is, pedig a szójának csak kis mennyiség kell belőle, de nélküle mégsem működik rendesen: segíti a levelek zölden tartását, fontos a virágzásnál és a kötődésnél, valamint kell a baktériumoknak is, amelyek a gyökérgümőkben megkötik a levegő nitrogénjét. Felhívta a figyelmet a molibdén folyamatos pótlására is: segíti a nitrogén megkötését, javítja a hüvelyképződést, szerepe van a nitrátok beépítésében.
Fekete szerda a mezőgazdaságban
- 2025. július 16-a az európai mezőgazdaság fekete szerdája – emlékeztetett Nagy Viktor MAGOSZ szakmai titkára. Mint ismert az Európai Bizottság ezen a napon mutatta be a 2028-2034 közötti időszakra vonatkozó közösségi költségvetési tervezetet
Nagy Viktor előadásában az új uniós agrárpolitika eddig ismert pontjait elemezte. Kiemelte: az európai büdzsében eddig külön kezelt agrárium a tervek szerint bekerül a négy szuperalap egyikébe, így feltűnés nélkül csökkenthetik az ágazatnak járó forrást. Az agrártámogatások mértéke folyamatosan csökken a teljes költségvetésben: a 2014-2020 közötti időszakban 34,86 százalék volt; most 19,11 százalék; a tervek szerint 2028-tól pedig 14,89 százalék lesz.
A javaslat szerint az Európai Bizottság egyenként állapodna meg a tagállamokkal, „zárt ajtók” mögött, ők dönthetnek arról, elfogadható-e az adott javasolt támogatási rendszer. Az agrártámogatások fóuszába a fiatal és új belépők kis és családi, valamint a vegyes gazdaságok, továbbá a természeti hátrányokkal érintett területen gazdálkodók állnak, ugyanakkor 2032-től megszűnne a jogosultság azok számára, akik elérték a nyugdíjkorhatárt és az öregségi nyugdíjban részesülnek. Utóbbi azért vet fel súlyos kérdéseket, mert a jelenleg hazai gazdálkodók közel 50 százaléka ebbe a kategóriába tartozik.
Megjelent továbbá, hogy a területalapú támogatásoknál sávos elvonást alkalmaznának és átalakulna jövedelemalapú támogatássá.
Külön alap Ukrajnának?
- Nagy Viktor beszélt arról is, a tervek szerint mintegy 100 milliárd euró keretben létrehoznának egy külön alapot Ukrajna számára úgy, hogy az ország már most 14 uniós programhoz társult.
A jelenlegi menetrend szerint az EU tagállamoknak 2027-ben be kell nyújtaniuk a nemzeti terveiket az új jogszabályi keretekkel összhangban, 2028-tól pedig megkezdődne az új ciklus. A szakember szerint ez az ütemterv tarthatatlan. – Mindent meg kell tennünk, hogy eljusson a gazdák hangja és „beszűrődjön a zaj” a brüsszeli irodákba. Vétóznunk kell! – hangsúlyozta a MAGOSZ szakmai titkára.
Szemben a tudás
- Dr. Pusztavámi Márton, a NAK Vas Vármegye Szervezetének elnöke elmondta, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák az új uniós agrártámogatási rendszer elfogadását. Legalább ilyen fontos azonban – minderre válaszul – a szakmai tudáson alapuló munka.
Ismertette: véget ért a nyári aratási szezon, a búza terméshozama hektáronként mintegy másfél tonnával haladta meg az országos átlagot az aszály ellenére. Bemutatta, miként módosultak Magyarország éghajlati körzeteinek határai az elmúlt harminc esztendőben. Az extrém időjárás mellett az agrárpolitikai kihívásai nehezítik a munkát: a vegyszerek kivonása után a támogatásokat is elvonná Brüsszel.
Kiemelte: a szójafajta kísérletben is jól látható, az egyes fajták miként viselkedtek az aszályban. A csapadékhiány az 1000 mag súlyra és a minőségre is rányomta bélyegét.
Az eddigi számok alapján vármegyei átlagban 2,5-3 tonnás eredményre számítanak hektáronként, figyelembe véve a vegetációs időszakban kapott nagyon kevés 116 milliméter csapadékot és a 20 százalékos betakarítási veszteséget.
A fajtasorban “világszenzáció” is helyet kapott: vetőmag előállítása során megsértik a vetőmagot és így kapja meg azt a baktériumot, amely segíti a fejlődésben.
A szakmai előadások sorát szabadtéri szója fajtabemutató zárta.