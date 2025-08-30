augusztus 30., szombat

Nyárádselyén töltekeztek a székely kultúrából

Erdélyben járt a Szökős és a Szökkenős

Címkék#Molnár Péter#tánchagyomány#Bekecs-hegy#Reményik Iskola Szökkenős Ifjúsági Néptáncegyüttes#ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes

Székelyföldön, a Bekecs-hegy oldalában fekvő Nyárádselyén járt a Szökős és a Szökkenős. Öt napon át töltekeztek Erdély kultúrájából, ismerkedtek a helyiekkel, sokat tanultak, tapasztaltak a varázslatos kis faluban, a százéves székelykapuk között. Az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes és a Reményik Iskola Szökkenős Ifjúsági Néptáncegyüttese közössége számára ez ki is jelöli a közeljövő szakmai irányvonalát.

Merklin Tímea
Erdélyben járt a Szökős és a Szökkenős

Fotó: Molnár Péter

Kitűztünk egy újabb célt magunk elé, mielőtt útra keltünk: megismerkedünk egy újabb erdélyi vidék kultúrájával, tánchagyományaival – mondta el Molnár Péter, az  ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes művészeti vezetője. 

Szökős Néptáncegyüttes
Székelyföldön, a Bekecs-hegy oldalában fekvő Nyárádselyén járt az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes és a Reményik Iskola Szökkenős Ifjúsági Néptáncegyüttese.  Fotó: Molnár Péter

Nyárádselye egy elzárt kis falu a Bekecs-hegy oldalában, 350 fős magyar közösség lakja hagyományos körülmények között. Korábban többen is jártunk már itt egy tánctáborban, a település ilyen értelemben kapcsolatban van a nagyvilággal. Most egy nagy busszal mentünk ki negyvenen Szombathelyről, ifjúsági és felnőtt korosztály. 

Szökős Néptáncegyüttes
Az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes azt a célt tűzte ki, hogy megismerkedik egy újabb erdélyi vidék hagyományaival. Fotó: Molnár Péter

Nyárádselyéről megtudtuk: vezetékes víz nincs, a kútból húzzák vagy szivattyúval viszik be a házakhoz, és ha nagy a szárazság erősen spórolni kell vele. Térerő nincs, és egy napig villany sem volt a szombathelyi táncosok ottléte alatt. Aszfaltos út is csak pár éve vezet a faluba. Sokan gazdálkodnak, tartanak disznót, baromfit, még vannak lovak, de már traktorok is. A kaszálók, kukoricások mellett további szép termőföldeket művelnek. A település határán kívül nem tanácsos tartózkodni a medveveszély miatt. Régi barátok, a falubeli emberekhez régebb óta kötődő komlói oktatók tanították a táncot Nyárádselyén a szombathelyieknek.

 

Mindennap táncoltunk és elmentünk ismerkedni a házakhoz, bizony, még elő tudják venni a régi viseleteket. Esténként élőzene volt a kultúrházban, a helyiekkel együtt táncmulatságot rendeztünk. Nem csak az öregek tudnak táncolni, hanem a fiatalok is! – emelte ki Molnár Péter, az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes művészeti vezetője. – Amíg mi elmentünk a fiúkkal kaszálni, a lányok kenyértésztát gyúrtak, kemencében megsütötték a vacsorához. Eljártak egy asszonyhoz helyi motívumokból kihímezni a saját keszkenőjüket, haza is hozták befejezni. 

Szökős Néptáncegyüttes
Az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes és a Reményik Iskola Szökkenős Ifjúsági Néptáncegyüttese minden este együtt táncolt a helyiekkel a kultúrházban. Fotó: Molnár Péter

Az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes fontos impulzusokat gyűjtött Erdélyben

A szombathelyi táncosok ezekkel az élményekkel mélyebb betekintést nyerhettek a hagyományba, ami a lényege annak, amit itthon csinálnak. Fontos impulzusok, amiket itthon gondoznak tovább, és színpadra is fogják állítani. Az ismeretségeket megtartják. Hasonló céllal Szászcsáváson is jártak, azt a táncanyagot három évig érlelték, mígnem színpadra vitték az idei Gencsi Söprűn. Nyárádselyei tartózkodásukat a

  •  Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma 
  • és a Csoóri Sándor Alap támogatta. 
Szökős Néptáncegyüttes
Az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes és a Reményik Iskola Szökkenős Ifjúsági Néptáncegyüttese a százéves székelykapuk földjén járt. Fotó: Molnár Péter

 

 

