Tarol az aranyszínű rettenet

1 órája

Sírnak a gazdák: vágják az ültetvényeket a szőlőkabóca miatt, semmi nem marad

Címkék#Dél-Zalai Hegyközség#ültetvényeket szőlőkabóca#fitoplazma#Simon Zoltán

Tarol az aranyszínű rettenet: vágják az ültetvényeket az aranyszínű sárgulás miatt. A szőlőkabóca által terjesztett betegség nem kegyelmez, mindent letarol: drámai a helyzet a szőlő ültetvényeken. Olyan mértékű a fertőzés, hogy nem marad szőlőbirtok Zalában.

Vaol.hu

Mindent letarol a szőlőkabóca okozta megbetegedés. Az aranyszínű sárgaság fitoplazma vírus egy szörnyű fertőzés, amitől szó szerint rettegnek a gazdák. Drámai a helyzet: elkeserítő jövő festett Simon Zoltán csörnyeföldi szőlész-borász, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke a zaol.hu hírportálnak a szőlőbetegséggel kapcsolatban. A vírust 13 éve azonosították a térségben, azóta komplett birtokokat tett tönkre a fertőzés. Simon Zoltán szerint a Dél-Zalai Hegyközség területén, a Lentitől Nagykanizsáig húzódó térségben ez vár valamennyi ültetvényre.

szőlőkabóca
Szőlőkabóca: visz mindent a fertőzés, nagyon nagy a baj
Fotó: KVMArt / Forrás: Shutterstock

Szőlőkabóca: menthetetlen a helyzet, sírnak a gazdák

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett, a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségére az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik fogékony. A Merlot ugyan kevésbé, ugyanakkor a Chardonnay, a Zweigelt, valamint a Kékfrankos és Pinot noir mellett a Szürkebarát, a Cabernet sauvignon, a Cabernet franc és a Rizling különösen hajlamos a szőlő legpusztítóbbnak számító, fitoplazmás betegségére. A vaol.hu számolt be arról elsőként, hogy már a szomszédis osztrák birtokokon is egyre jobban terjed és veszélyezteti a vasi szőlőket is.

A legsúlyosabb szőlőbetegség az aranyszínű sárgaság fitoplazma

Simon Zoltán, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke azt mondta a zaolnak, hogy az országnak Zala most a legfertőzöttebb területe, itt már menthetetlen a szőlő. Az aranyszínű sárgaság fitoplazma a megyében mindenhol megjelent, s az ország 22 borvidékéből 15-ben szintén beazonosították már. A szakember szerint, sajnos a többiben is jelen van, csak ott a gazdák még nem ismerték fel, hogy mivel van dolguk...

Hatalmas a kár, a helyzet drámai, ezért kormányzati segítség érkezik a kármentéshez. 

A Világgazdaság arról ír, hogy a kormány rendkívüli segítséget nyújt a fitoplazma betegség miatt az érintett gazdáknak. A cikk Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Facebookon közzétett rendkívüli tájékoztatását idézi, amelynek értelmében a kormány rendeletmódosítása alapján a hatóság által elrendelt kötelező kivágást követően a szőlőültetvény újratelepítésére is igényelhető a szerkezetátalakítási támogatás. 

A szőlő legpusztítóbb betegségéről és a jelenlegi helyzetről ide kattintva a zaol.hu oldalán olvashat.

