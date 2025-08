Szombathely Fő tere: lassan kirakhatjuk a bezárt táblát

A végkiárusítások, a bezárások szinte hétről hétre követik egymást: aki portálunk rendszeres olvasója, az az efféle híreknek is rendszeres olvasója. És vérmérséklettől függően reagálnak az emberek – de aztán jön a következő és következő hasonló hír Szombathely belvárosából.

Szombathely: gondok a Fő téren, gondok az üzletekben

Fotó: Gombos Kálmán

Közelmúltban történt, nem régen: naponta látott hajléktalan kéregető az egyik étterem terasza mellett talán öt-hat méternyire végezte el a dolgát. Nem is a kisebbiket… aztán felhúzta a nadrágot és továbbállt. Pár lépésnyire az ott étkezőktől! - mondja el egy neve elhallgatását kérő férfi, akinek két üzlete is van a Fő téren.

Ehhez teszi hozzá Varga Dóra, egy másik, közeli üzlet tulajdonosa: nála is gyakori „vendég” az illető, nem ritkán a lépcsőjén fetreng, többször a saját mocskában. De vannak mások is, bódult állapotban – legalábbis így látják többen is.

A tér keleti felében kéregetők egyre durvábbak, egyre agresszívebbek – kisebb termetű hölgyek jobbnak látják, ha inkább pénzt adnak, csakhogy mielőbb szabaduljanak.

Nem ritka, hogy a cukrászda teraszán ülőket is inzultálják, akik aztán sietve távoznak – meséli Dóra. Ezek az alakok most éppen a vasútállomásnál randalíroznak – teszi hozzá.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Itt miért más?

Így talán jobban érthető, hogy a vevők kerülik egy idő után ezt a környéket. De ez újabb komoly érvágás az üzletek számára. Ami csak ráadás a magas parkolódíjak mellé: az óránkénti 600 forint szerintük sokakat elriaszt, és inkább másfelé mennek. Megoldás? Többen is az első (vagy legalább első fél) óra ingyenességét javasolják. Vagy – ha megoldható – lehetne igazolással is (pl. blokk), de valami kellene… Szombatonként érezhetően több a vevő – amikor a parkolás ingyenes.