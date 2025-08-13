Brutális kiütés a szombathelyi börtönben: törött az állkapocs, repültek a fogak

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 decemberében, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben szóváltást követően ököllel arcul ütötte a zárkatársát, aki a bántalmazás következtében állkapocscsonttörést szenvedett el, és akinek kettő foga is kitörött.

A Szombathelyi Járási Ügyészség a visszaeső vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.