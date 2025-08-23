augusztus 23., szombat

Figyelem, kedvesség és türelem: megható levelet kaptak a Markusovszky-kórház dolgozói

Hálából fogalmazott levelet a szombathelyi kórház dolgozóinak az egyik ellátott gyermeke.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN/archív

A megható levelet a kórház közösségi oldalán osztották meg. A levélíró köszönetet mondott dr. Zelkó András főorvosnak, valamint Szabó Imréné műtősnőnek, tovább a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szemészeti Osztályának minden dolgozójának, akik édesanyja műtéte során kiváló szakmai tudásukat és példaértékű emberségüket is bizonyították. Mint írja, a médiában gyakran hallani bírálatok a kórházi ellátásról, ezért némi félelemmel érkeztek a beavatkozásra, de már az első pillanattól kezdve érezték, hogy jó kezekben vannak.

Külön kiemelte: az orvosok, az asszisztensek és az ápolók figyelme, kedvessége és türelme nem csak édesanyjára, hanem minden ott ellátott betegre kiterjedt. Biztonságos, bizalmas és megnyugtató légkörben töltötték az egyébként megterhelő kórházi órákat. Mint írja, a maga a műtét nem volt nagy beavatkozás, mégis óriási jelentőséggel bírt számukra. Az pedig, ahogyan a kórházi csapat nyugodt, biztató szavakkal és kedves odafigyeléssel végigkísérte a folyamatot, számukra felejthetetlen marad.

Tisztelettel kérem Orvosigazgató urat, tolmácsolja hálánkat mindazok felé, akik munkájukkal nemcsak a testet gyógyítják, hanem a lelket is erősítik.

„A gyógyítás művészet, de a beteghez való odafordulás a szív dolga.”

- zárta sorait a levélíró.

 

