Kincsekre lelhetsz a szombathelyi piacon: mutatjuk, mit találtunk a zsibin - videó

Ha szeretsz felfedezni különleges, egyedi darabokat, akkor a szombathelyi piac „zsibije” igazi paradicsom lesz számodra. A hangulat itt teljesen más, mint egy átlagos vásárlásnál: ez nem csak bevásárlás, ez kincsvadászat.

Szombathelyi piac- Kincsvadászat Zsibi, ahol a múlt és a jelen találkozik

Fotó: Gáspár Eszter / Forrás: VN/Gáspár Eszter

Szombathelyi piac: hol máshol bukkanhatnánk igazi kincsekre, mint egy ilyen helyen?



A standok között sétálva régi órák, csillogó ékszerek, antik régiségek, bakelit lemezek és könyvek várják új gazdájukat. De itt tényleg minden előfordulhat: különleges porcelánok, retró dísztárgyak, játékok, és megannyi apróság, amit talán nem is kerestél, mégis hazaviszed.



Minden tárgynak története van. Egy régi karóra talán egy nagypapa kezén kísért végig évtizedeket, egy bakelit lemez pedig hajdanán családi összejövetelek kedvence volt. Itt minden polc, minden doboz egy újabb fejezet, amit te fedezhetsz fel.

Kinek érdemes ellátogatni?

Bárkinek, aki szeret barangolni, alkudozni, vagy egyszerűen csak élvezni a piac nyüzsgését. Ha van egy kis időd és érzéked a kincsvadászathoz, akkor itt a helyed!

Miért szeretjük a zsibit?

Mert itt a múlt és a jelen egy asztalnál találkozik. És mert sosem tudhatod, milyen történetet, emléket vagy ritkaságot viszel haza.

Zsibvásár napok Szombathelyen

Ha tervezed a látogatást, érdemes tudni, hogy a Szombathelyi Vásárcsarnokban a zsibvásár vasárnaponként reggel 5-től 12-ig zajlik, a „mini-zsibi” pedig szerdán délelőttönként kínál kisebb kincseket és apróságokat. Így akár mindkét napra érdemes betervezni egy kis kincsvadászatot!

Nézd meg a videónkat, és sétálj velünk a szombathelyi zsibin – garantáljuk, hogy a végére te is kedvet kapsz a kincsvadászathoz!

