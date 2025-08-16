Szombathelyi vasútállomás – a városkapu, ami több mint egy állomás

Szombathelyi vasútállomás: több mint egy évszázada fogadja és búcsúztatja az utazókat. Nemcsak közlekedési csomópont, hanem a város egyik jelképe is, amely számtalan történetnek volt tanúja.

Fotó: képeslap / Forrás: www.vasutallomasok.hu

Szombathelyi vasútállomás történelme

Az állomás mai épülete 1900 körül készült el Pósel Gusztáv tervei alapján, és 1901. október 18-án nyitotta meg kapuit. Szecessziós és eklektikus stílusjegyei, valamint az emeletes középrész már akkor különlegessé tették. A 20. század elején Szombathely fontos vasúti csomópont volt: innen indultak vonatok Sopron, Budapest, Zalaegerszeg, Graz és Muraszombat felé.

Itt már javában tartott a vasút felújítása.

Forrás: VN-archív

A második világháborúban az állomás komoly károkat szenvedett, de a forgalmat hamar helyreállították. Teljes megújulásra azonban csak jóval később került sor: a legnagyobb átalakítás 2002-ben kezdődött, és 2006 őszére fejeződött be. A 1,1 milliárd forintos beruházás során restaurálták a homlokzatot, modernizálták a belső tereket, akadálymentesítettek, és korszerűsítették az utasforgalmi rendszert.

Szombathelyi vasútállomás 2006-ban a felújítást követően.

Forrás: Vas Népe / archív

Ma is forgalmas csomópontként működik a GYSEV üzemeltetésében, több vasútvonal találkozásánál. Aki megáll a peronon, és végigtekint a síneken, könnyen megérzi azt a különös időtlenséget, ahol múlt és jelen kézfogása kíséri az érkezőket és az indulókat.



