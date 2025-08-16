2 órája
Szombathelyi vasútállomás – a városkapu, ami több mint egy állomás
A szombathelyi vasútállomás több mint száz éve a város egyik jelképe. Számtalan történelmi esemény szemtanúja volt, míg 2006-ban teljesen megújult, hogy régi pompájában fogadhassa az utazókat.
Szombathely állomás felvételi épülete és az előtte lévő tér egykor.
Forrás: www.vasutallomasok.hu
Fotó: képeslap
Szombathelyi vasútállomás: több mint egy évszázada fogadja és búcsúztatja az utazókat. Nemcsak közlekedési csomópont, hanem a város egyik jelképe is, amely számtalan történetnek volt tanúja.
Szombathelyi vasútállomás történelme
Az állomás mai épülete 1900 körül készült el Pósel Gusztáv tervei alapján, és 1901. október 18-án nyitotta meg kapuit. Szecessziós és eklektikus stílusjegyei, valamint az emeletes középrész már akkor különlegessé tették. A 20. század elején Szombathely fontos vasúti csomópont volt: innen indultak vonatok Sopron, Budapest, Zalaegerszeg, Graz és Muraszombat felé.
A második világháborúban az állomás komoly károkat szenvedett, de a forgalmat hamar helyreállították. Teljes megújulásra azonban csak jóval később került sor: a legnagyobb átalakítás 2002-ben kezdődött, és 2006 őszére fejeződött be. A 1,1 milliárd forintos beruházás során restaurálták a homlokzatot, modernizálták a belső tereket, akadálymentesítettek, és korszerűsítették az utasforgalmi rendszert.
Ma is forgalmas csomópontként működik a GYSEV üzemeltetésében, több vasútvonal találkozásánál. Aki megáll a peronon, és végigtekint a síneken, könnyen megérzi azt a különös időtlenséget, ahol múlt és jelen kézfogása kíséri az érkezőket és az indulókat.