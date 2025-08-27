Lujza néni születésnapja: egy szív, amely kilencven éve dobog családjáért

1935. augusztus 19-én látta meg a napvilágot Hérics Vincéné, született Gerencsér Lujza Nagynardán, egy öt gyermekes család gyermekeként. A testvérek többsége Nardán élte le az életét, egyikük viszont Ausztráliában talált új otthonra. Lujza néni férjével két gyermeket nevelt fel, Ágnest és Albertet. Négy unokája és három dédunkája van. Életét mindig a föld és a természet szeretete jellemezte. A születésnapja alkalmából köszöntötték.

Születésnap: 1935. augusztus 19-én született Nagynardán Hérics Vincéné Lujza néni

Születésnap - A kert, a virágok jelentik idős kora ellenére is az élet értelmét.

A virágok rendszeresen díszítették élete során a helyi templomot. 2025. augusztus 25-én Lujza néni családjával adott hálát az elmúlt kilenc évtizedért. Bóka Balázs atya celebrálta a szentmisét, aki Narda község polgármesterével együtt köszöntötte az ünnepeltet. A köszöntés, a jókívánságok, a jelképes ajándékok mellett, Lujza néni átvehette Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét, amelyet dr. Glavanics Krisztina polgármester adott át neki. Lujza néninek jó egészséget, sok boldogságot kívánunk szerettei körében - kívánta a polármester





