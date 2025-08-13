Most kiderül, mi tartja fiatalon Gizi nénit! - 91 éves az Orth család utolsó matriarkája

A kísérő fotón látszik, nem Gizi néni kortársai vettek részt a születésnap alkalmából rendezett partin – akik közül egy-két egykori kollégán kívül sokan már nincsenek is az élők sorában –, hanem Katinka barátai, akik szeretnek az idős hölggyel beszélgetni, mert rengeteg története van és határozott véleménye az aktualitásokról. – Megpróbáljuk őt fiatalon tartani – mondja Katinka -, vagy inkább ő minket! Ezért találtuk ki, hogy „19 az új 91”!

Születésnap: a 91 éves Orth Gizella, Gizi néni, Gigi és Hrabovszky Orth Katinka a születésnapi tortával. Fotó: Hrabovszky-Orth Katinka

Kettős születésnap - Gigi ikerként született

Orth Gizella egy 17 gyermekes, bajor felmenőkkel rendelkező családból származik, testvérei közül tizennégyen érték meg a felnőtt kort. Ostffyasszonyfán éltek: a dédapa, Orth úr bádogosmester volt, a dédanya tejcsarnokot vitt. Gizella egy ikerpár tagjaként született Szombathelyen 1934. augusztus 7-én, mert a falusi bába rájött, hogy „nagyobb dolog” van készülőben, és beküldte őket a városi szülészetre. Ikertestvére, Ilona a vőlegényével elment anno Nyíregyházára, ott születtek gyermekei. Amikor elhunyt, Gizi néni fizikálisan egy kissé megroggyant, de szellemi frissessége töretlen. Tévét néz, rejtvényt fejt, megvitatja a vele lő unokájával az élet eseményeit.

A 17 testvérből már csak Gigi él. Azért nevezem matriarkának, mert katonás nő volt világ életében, nagyon szabálykövető, mondhatni ő viselte a nadrágot itthon, szoktam ezzel heccelni is, és akkor ő nagyon nevet rajta

– mesélte Hrabovszky-Orth Katinka.

- Az édesanyám tizenhat éve, szeptember 2-ára virradóra hunyt el, még ma sem tudok erről beszélni. Mi maradtunk egymásnak Gigivel. Korábban is együtt éltünk, együtt is maradtunk. A nagyapám, Hrabovszky Dezső 1991-ben halt meg, tornatanár volt, lengyel felmenőkkel rendelkező nemesi (Hrabovai Hrabovszky) családból származott, egyik ősünk szabadságharcos volt. Pedagógiai tevékenysége máig élő legenda, jó testneveléstanár volt, megemlékeznek róla a szentgotthárdi önkormányzati hivatal földszintjén lévő, egy évig látható „Volt egyszer egy iskolaszanatórium” című kiállításon is – mert ott is tanított –, amit a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum munkatársai illetve a Honismereti Kör tagjai készítettek.