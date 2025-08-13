1 órája
Most kiderül, mi tartja fiatalon Gizi nénit! - 91 éves az Orth család utolsó matriarkája
Betöltötte 91. életévét „az Orth család utolsó matriarkája” – fogalmazott a közösségi oldalon kitett posztjában Hrabovszky-Orth Katinka, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület keretein belül működő színjátszó kör vezetője, az ünnepelt unokája. A születésnap tortáját Gizi néni tiszteletére együtt vágták fel a barátokkal Szentgotthárdon.
Kókai Zsuzsanna, Papp Ferenc (hátul), elválaszthatatlan társuk, Kollarits Tamás, Ács Miklós Gigi mama születésnapi partiján.
Fotó: Hrabovszky-Orth Katinka
A kísérő fotón látszik, nem Gizi néni kortársai vettek részt a születésnap alkalmából rendezett partin – akik közül egy-két egykori kollégán kívül sokan már nincsenek is az élők sorában –, hanem Katinka barátai, akik szeretnek az idős hölggyel beszélgetni, mert rengeteg története van és határozott véleménye az aktualitásokról. – Megpróbáljuk őt fiatalon tartani – mondja Katinka -, vagy inkább ő minket! Ezért találtuk ki, hogy „19 az új 91”!
Kettős születésnap - Gigi ikerként született
Orth Gizella egy 17 gyermekes, bajor felmenőkkel rendelkező családból származik, testvérei közül tizennégyen érték meg a felnőtt kort. Ostffyasszonyfán éltek: a dédapa, Orth úr bádogosmester volt, a dédanya tejcsarnokot vitt. Gizella egy ikerpár tagjaként született Szombathelyen 1934. augusztus 7-én, mert a falusi bába rájött, hogy „nagyobb dolog” van készülőben, és beküldte őket a városi szülészetre. Ikertestvére, Ilona a vőlegényével elment anno Nyíregyházára, ott születtek gyermekei. Amikor elhunyt, Gizi néni fizikálisan egy kissé megroggyant, de szellemi frissessége töretlen. Tévét néz, rejtvényt fejt, megvitatja a vele lő unokájával az élet eseményeit.
A 17 testvérből már csak Gigi él. Azért nevezem matriarkának, mert katonás nő volt világ életében, nagyon szabálykövető, mondhatni ő viselte a nadrágot itthon, szoktam ezzel heccelni is, és akkor ő nagyon nevet rajta
– mesélte Hrabovszky-Orth Katinka.
- Az édesanyám tizenhat éve, szeptember 2-ára virradóra hunyt el, még ma sem tudok erről beszélni. Mi maradtunk egymásnak Gigivel. Korábban is együtt éltünk, együtt is maradtunk. A nagyapám, Hrabovszky Dezső 1991-ben halt meg, tornatanár volt, lengyel felmenőkkel rendelkező nemesi (Hrabovai Hrabovszky) családból származott, egyik ősünk szabadságharcos volt. Pedagógiai tevékenysége máig élő legenda, jó testneveléstanár volt, megemlékeznek róla a szentgotthárdi önkormányzati hivatal földszintjén lévő, egy évig látható „Volt egyszer egy iskolaszanatórium” című kiállításon is – mert ott is tanított –, amit a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum munkatársai illetve a Honismereti Kör tagjai készítettek.
A nagymamám, Orth Gizella tanítónő volt,
- a Kőszegi Állami Tanítóképzőben végzett 1956. július 4-én,
- 2021-ben Vas oklevelet kapott a 65 éven át kifejtett szakmai tevékenysége elismeréseként az Eötvös Loránd Tudományegyetemtől Dr. Lehner Tibor aláírásával.
- Jövőre jön a Rubin oklevél.
Ő nevelt fel engem. Édesanyám halálakor vettem fel vezetéknévnek a nagyapám és a nagyanyám nevét.
Katinka arról is mesél, hogy Gigi mama maximalizmusra, precizitásra tanította, mindkettőjüknek kemény természete van, nehéz az életük, de nagyon szoros, szinte filmbe illő szeretetkapcsolatuk van, tűzbe mennének a másikért.
- Főzök minden nap, ha nem vagyok otthon, kiporciózom az ételt, hogy Giginek csak melegíteni kelljen, de hétvégente ügyelek arra, hogy közösek legyenek az étkezések. Beszámolok Giginek a dolgaimról, mert őt minden érdekli, ami velem történik.
Most színjátszó tábor van, a Hársas-tónál forgatunk, improvizációs jeleneteket veszünk fel és fotózunk, szeptember végére, október elejére összeállítunk ebből egy filmet és egy kiállítást. Rendszerint Gigit is elviszem a premierekre, nagyon élvezi. A Kopasz énekesnő előadására nem tudott eljönni, de akkor megnézte a felvételt. Mindig azt mondja: „Soha ne hagyd abba, amit csinálsz, főleg ne a színházat!”