37 perce
Szülők, figyelem! Új módszerrel vadásznak a tinikre a közösségi médiában
Ez nem rémhír, nem túlzás – most történik Magyarországon is. Szülők figyelem: vigyázzunk a gyerekeinkre, mert ha mi nem tesszük, más sem fogja!
Az utóbbi napokban több szülői Facebook- és anyukás csoportban is felbukkant egy aggasztó figyelmeztetés: szülők figyelem, egyes személyek a Snapchat-en és más közösségi platformokon tinédzsereket próbálnak csapdába csalni.
Szülők figyelem: a módszer alattomos!
- Általában fiatal lánynak adják ki magukat, kedves, barátságos hangnemben kezdenek beszélgetést.
- Már az elején drága telefonokkal, márkás ruhákkal, koncertjegyekkel kecsegtetnek.
- Rövid időn belül bizalmas, kompromittáló képeket kérnek.
A történet itt válik igazán veszélyessé: ha a gyermek elküldi a képet, zsarolás következik. A fenyegetés tipikusan így hangzik:
„Megmutatjuk a szüleidnek, az osztálytársaidnak.”
Ez pszichésen rendkívül megterhelő a fiatal számára, és sokszor félelemből inkább engednek a zsarolásnak – ami újabb és újabb követeléseket szül.
Mit tehetünk szülőként?
- Beszéljünk a gyerekünkkel a veszélyekről – ne csak egyszer, hanem rendszeresen.
- Hangsúlyozzuk: soha, senkinek, semmilyen képet ne küldjenek magukról, főleg ne olyat, amit később szégyellnének.
- Biztosítsuk őket arról, hogy baj esetén hozzánk fordulhatnak, és nem fogjuk őket hibáztatni.
- Tanítsuk meg nekik, hogy az interneten nem mindenki az, akinek mondja magát.
Vigyázzunk a gyerekeinkre, mert ha mi nem tesszük, más nem teszi!
Figyeljünk, mikor és milyen célból használja a gyerek az internetet
"A kisebbeket érdemes szűrőszoftverrel, szülői felügyeleti alkalmazással/alkalmazásokkal védeni!
Az idősebbeknél a szülő és a gyermek közötti bizalmi légkör kialakításának óriási szerepe van. Ismerjük a gyerekünket, tudjuk, hogy kik a barátai, beszélgessünk velük rendszeresen, és töltsünk velük minőségi időt a valós világban! Tudjuk, hogy mikor és milyen célból használja a gyerek az internetet!
Ha azt tapasztaljuk, hogy feldúlt, szomorú, szokatlanul csendes, különösen figyeljünk rá, mert lehet, hogy a cyberbullying áldozata! A példamutatás fontosságát pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni
- hívja fel a rendőrség a figyelmet a police.hu oldalon.
"Beszélgessen gyermekével arról, hogy melyek a kedvenc weboldalai! A káros tartalmú oldalak elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a szülő irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését, legyen a segítségére felfedezni azokat a honlapokat, amelyek a gyermekek számára érdekesek, hasznosak és szórakoztatóak! Az internet kitűnő terep a tanulásra. Bátorítsa gyermekét a világháló tudatos használatára!" - erről már a szentgotthárdi önkormányzat honlapján tájékoztatnak.
Beszéljünk a chatelés veszélyeiről!
Kitérnek arra is: Hívja fel gyermeke figyelmét a chatelés veszélyeire! Ilyenkor a beszélgetés ugyanis többnyire névtelenül, ál-, vagy becenéven történik. Sokan kihasználják az anonimitást és valótlan, megtévesztésre alkalmas dolgokat állítanak magukról.
Tudatosítsa gyermekében, ha valaki a névtelenséget kihasználva durván, sértőn, fenyegetőn, erőszakosan beszél, azonnal fejezze be a beszélgetést! Meg kell tanítani, hogy személyes kérdésekre ne válaszoljon, elérhetőségét ne adja meg!
Amennyiben gyermeke találkozót beszél meg interneten keresztül megismert partnerével, figyelmeztetni kell, hogy egy idegen személlyel történő találkozás nagyon veszélyes is lehet, mivel sokan „álarc" mögé bújnak és nem lehet tudni, hogy kik is ők valójában. Ilyen esetben a gyermeket mindig kísérje el valaki a találkozóra! - írják a szentgotthárdi önkormányzat honlapján. Mint ahogy azt is tanácsolják:
Figyelmeztesse gyermekét, hogy társasági oldalakra ne tegyen fel magáról figyelemfelkeltő, kihívó képet! Személyes, vagy törvénysértő tartalmakat ne tegyen közzé fórumokon!
A technikai megoldások sohasem helyettesíthetik az odafigyelést, azonban asztali számítógép és laptop esetében ajánlott
a szülői felügyeleti szoftverek használata. Ezek olyan szűrőprogramok, amelyek megakadályozzák, hogy a gyerek nem neki való, káros tartalmakat érjen el, illetve chat-elés közben durva, agresszív, szexuális tartalmú üzeneteket kapjon vagy küldjön. Némelyik program képes a szexuális tartalmú képek szűrésére is.
Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét bármilyen formában zaklatják az interneten keresztül, azonnal forduljon a rendőrséghez! - olvasható a Rába-parti város honlapján.
