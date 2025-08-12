Az utóbbi napokban több szülői Facebook- és anyukás csoportban is felbukkant egy aggasztó figyelmeztetés: szülők figyelem, egyes személyek a Snapchat-en és más közösségi platformokon tinédzsereket próbálnak csapdába csalni.

Szülők figyelem! Új módszerrel vadásznak a tinikre a közösségi médiában

Fotó: Pexels / Forrás: pexels

Szülők figyelem: a módszer alattomos!

Általában fiatal lánynak adják ki magukat, kedves, barátságos hangnemben kezdenek beszélgetést.

Már az elején drága telefonokkal, márkás ruhákkal, koncertjegyekkel kecsegtetnek.

Rövid időn belül bizalmas, kompromittáló képeket kérnek.

A történet itt válik igazán veszélyessé: ha a gyermek elküldi a képet, zsarolás következik. A fenyegetés tipikusan így hangzik:

„Megmutatjuk a szüleidnek, az osztálytársaidnak.”

Ez pszichésen rendkívül megterhelő a fiatal számára, és sokszor félelemből inkább engednek a zsarolásnak – ami újabb és újabb követeléseket szül.

Fotó: pexels.com / Forrás: pexels

Mit tehetünk szülőként?

Beszéljünk a gyerekünkkel a veszélyekről – ne csak egyszer, hanem rendszeresen. Hangsúlyozzuk: soha, senkinek, semmilyen képet ne küldjenek magukról, főleg ne olyat, amit később szégyellnének. Biztosítsuk őket arról, hogy baj esetén hozzánk fordulhatnak, és nem fogjuk őket hibáztatni. Tanítsuk meg nekik, hogy az interneten nem mindenki az, akinek mondja magát.

Vigyázzunk a gyerekeinkre, mert ha mi nem tesszük, más nem teszi!

Figyeljünk, mikor és milyen célból használja a gyerek az internetet

"A kisebbeket érdemes szűrőszoftverrel, szülői felügyeleti alkalmazással/alkalmazásokkal védeni!

Az idősebbeknél a szülő és a gyermek közötti bizalmi légkör kialakításának óriási szerepe van. Ismerjük a gyerekünket, tudjuk, hogy kik a barátai, beszélgessünk velük rendszeresen, és töltsünk velük minőségi időt a valós világban! Tudjuk, hogy mikor és milyen célból használja a gyerek az internetet!

Ha azt tapasztaljuk, hogy feldúlt, szomorú, szokatlanul csendes, különösen figyeljünk rá, mert lehet, hogy a cyberbullying áldozata! A példamutatás fontosságát pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni

- hívja fel a rendőrség a figyelmet a police.hu oldalon.

"Beszélgessen gyermekével arról, hogy melyek a kedvenc weboldalai! A káros tartalmú oldalak elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a szülő irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését, legyen a segítségére felfedezni azokat a honlapokat, amelyek a gyermekek számára érdekesek, hasznosak és szórakoztatóak! Az internet kitűnő terep a tanulásra. Bátorítsa gyermekét a világháló tudatos használatára!" - erről már a szentgotthárdi önkormányzat honlapján tájékoztatnak.