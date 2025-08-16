Vízhálózat meghibásodás miatt szünetel a vízszolgáltatás Szombathelyen a Kilátó úton. Vízszünet és nyomáscsökkenés előfordulhat a környező utcákban is. A szolgáltatás helyreállításának várható ideje : 2025. 08. 16. 21:00. A munkatársak mindent megtesznek a szolgáltatás mielőbbi visszakapcsolásáért. A vízszolgáltatás helyreállítása után a víz elszíneződése várható, amely az egészségre ártalmatlan - közölte a Vasivíz.