1 órája
Szünetel a vízszolgáltatás
Vízhálózat meghibásodás miatt szünetel a vízszolgáltatás Szombathelyen a Kilátó úton. Vízszünet és nyomáscsökkenés előfordulhat a környező utcákban is. A szolgáltatás helyreállításának várható ideje : 2025. 08. 16. 21:00. A munkatársak mindent megtesznek a szolgáltatás mielőbbi visszakapcsolásáért. A vízszolgáltatás helyreállítása után a víz elszíneződése várható, amely az egészségre ártalmatlan - közölte a Vasivíz.
