Szúnyogirtás jön Szombathelyen – a karneválra már vérszívók nélkül készül a város

Hétfő este földi szúnyogirtás lesz Szombathelyen, így a karnevál idején már nem kell a vérszívók támadásától tartani. A vegyszer az emberekre ártalmatlan, de a méhekre veszélyes, ezért a méhészeknek érdemes felkészülniük.

Szúnyoggyérítés: de mi a a deltametrin?

A nyári esték romantikáját egy dolog tudja igazán tönkretenni: a szúnyogok bosszantó zümmögése és csípése. Szombathelyen azonban idén a karnevál idején ebből már nem lesz gond. Ahogy korábban írtuk, az önkormányzat a nagy rendezvény előtt saját forrásból gondoskodik a szúnyoggyérítésről – most pedig az időpont is hivatalossá vált.

Szúnyoggyérítés Szombathelyen

Mint írják, a SZEMP Air Kft. 2025. augusztus 18-án, napnyugta után földi kémiai szúnyoggyérítést végez a város teljes területén. Ez azt jelenti, hogy a járműveik az esti órákban végighaladnak az utcákon, és célzott permetezéssel számolják fel a vérszívókat. Ha az időjárás közbeszólna – például eső vagy erős szél érkezne –, akkor a munka augusztus 19-én lesz pótolva.

A gyérítés során Deltasect Plusz 1,2 ULV nevű irtószert használnak. Ez a vegyszer emberre és más melegvérű állatokra ártalmatlan, így a lakosságnak nincs miért aggódnia – ugyanakkor a méhekre veszélyes, ezért a méhészeknek érdemes idejében gondoskodni a kaptárak védelméről..

A szúnyogirtás részleteiről további információ kérhető a kivitelező cégnél: 06 62 438 239 - írja az önkormányzat.

 

