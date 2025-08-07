Dobogós lett a vépi csapat a badacsonytördemici szürkemarha-főzőversenyen

Nagy múltú gasztronómiai fesztivál Badacsonytördemicen a Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnep, amelyen három napon a hagyományok, a borok és a finom falatok, azon belül a szürkebarát bor és a szürkemarha kerülnek a középpontba.

Harmadik lett a vépi csapat a szürkemarha-főzőversenyen

Péntek este Szürkebarát Párbaj – különleges borkóstoló nyitotta a hétvégét, szombaton néptáncbemutatók, interaktív gyerekprogramok és koncertek várták a közönséget. Vasárnap pedig főzőverseny és nosztalgikus dallamok zárták az ünnepet a tördemici faluháznál. A vasárnapi főzőversenyre nevezett a vépi csapat is, amelyik 15. alkalommal mérette meg magát a Balaton-felvidéki településen.

– Négy-öt kilónyi szürkemarha-húst kapott minden társaság, abból mi tárkonyos marharagut készítettünk. Harminc tállal tudtunk az ételből kiadagolni – mondta el Pogácsás Péter, aki a ragu mellé a helyszínen készített 400 adagnyi vasi dödölléért felelt.

Népes csapat segédkezett a főzőversenyen, mindenki kivette a részét a munkából. Délután, az eredményhirdetésre pedig komplett, 30-40 fős vépi szurkolótábor érkezett, hogy buzdítsák a csapatot. A szakmai zsűri értékelése szerint több mint harminc csapat közül szerezték meg a 3. helyet a vépiek.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett az ünnepen. Közösségi oldalán megosztotta: „Az itt élőknek a Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe több egy rendezvénynél: kapcsolódás a saját gyökereikhez, identitásukhoz, munkájukhoz és büszkeségükhöz. A badacsonyi szürkebarát és a magyar szürkemarha világszerte elismert termékek. Az évszázados tudás, gondosság és közösségi érték szimbólumai. Az itt élők ugyanis nem csak termelnek, hanem örökséget ápolnak, és jövőt építenek. Hiszek abban, hogy a térség ereje a hagyományokban, a közösségekben és a helyi tudásban rejlik. Az ilyen események lehetőséget adnak arra, hogy együtt ünnepeljünk, de arra is, hogy felhívjuk a figyelmet a gazdák, borászok és kézművesek támogatásának fontosságára, hiszen az ő munkájuk nemcsak megélhetés, hanem nemzeti érték is.”