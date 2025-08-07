augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Szürkemarha-ragut készítettek

1 órája

Dobogós lett a vépi csapat a badacsonytördemici szürkemarha-főzőversenyen

Címkék#hagyomány#gasztronómiai#Badacsonytördemicen#Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnep

Előkelő harmadik helyezést ért el a Vép Sport Presszó Baráti Kör csapata a badacsonytördemici XXI. Szürkemarha-főzőversenyen. Az augusztus első hétvégéjén rendezett gasztrofesztivál vasárnapján a vépiek szürkemarha-ragut készítettek.

Tóth Katalin

Nagy múltú gasztronómiai fesztivál Badacsonytördemicen a Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnep, amelyen három napon a hagyományok, a borok és a finom falatok, azon belül a szürkebarát bor és a szürkemarha kerülnek a középpontba. 

Harmadik lett a vépi csapat a badacsonytördemici szürkemarha-főzőversenyen. 
Fotó: VN

Harmadik lett a vépi csapat a szürkemarha-főzőversenyen

Péntek este Szürkebarát Párbaj – különleges borkóstoló nyitotta a hétvégét, szombaton néptáncbemutatók, interaktív gyerekprogramok és koncertek várták a közönséget. Vasárnap pedig főzőverseny és nosztalgikus dallamok zárták az ünnepet a tördemici faluháznál. A vasárnapi főzőversenyre nevezett a vépi csapat is, amelyik 15. alkalommal mérette meg magát a Balaton-felvidéki településen. 

– Négy-öt kilónyi szürkemarha-húst kapott minden társaság, abból mi tárkonyos marharagut készítettünk. Harminc tállal tudtunk az ételből kiadagolni – mondta el Pogácsás Péter, aki a ragu mellé a helyszínen készített 400 adagnyi vasi dödölléért felelt. 

Pogácsás Péter a dödölléért felelt. 
Forrás: VN

Népes csapat segédkezett a főzőversenyen, mindenki kivette a részét a munkából. Délután, az eredményhirdetésre pedig komplett, 30-40 fős vépi szurkolótábor érkezett,  hogy buzdítsák a csapatot. A szakmai zsűri értékelése szerint több mint harminc csapat közül szerezték meg a 3. helyet a vépiek.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett az ünnepen. Közösségi oldalán megosztotta: „Az itt élőknek a Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe több egy rendezvénynél: kapcsolódás a saját gyökereikhez, identitásukhoz, munkájukhoz és büszkeségükhöz. A badacsonyi szürkebarát és a magyar szürkemarha világszerte elismert termékek. Az évszázados tudás, gondosság és közösségi érték szimbólumai. Az itt élők ugyanis nem csak termelnek, hanem örökséget ápolnak, és jövőt építenek. Hiszek abban, hogy a térség ereje a hagyományokban, a közösségekben és a helyi tudásban rejlik. Az ilyen események lehetőséget adnak arra, hogy együtt ünnepeljünk, de arra is, hogy felhívjuk a figyelmet a gazdák, borászok és kézművesek támogatásának fontosságára, hiszen az ő munkájuk nemcsak megélhetés, hanem nemzeti érték is.”

A meghívott vendégek, a karcagi önkormányzat és főzőcsapat révén híres karcagi birkapörkölt is került a tányérokra. A szervezést többek között a Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Szürkemarha Tenyésztők Egyesülete is támogatta.  

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
