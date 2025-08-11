1 órája
Jánosházán idén is támogatják az iskolakezdést
A tanévkezdés minden családnál nagy kiadás, Jánosházán pedig évek óta igyekeznek enyhíteni ezt a terhet. Idén is lehetőség van tanévkezdési támogatás igénylésére, de fontos, hogy a kérelmet határidőre benyújtsák.
Szeptember 15-ig igényelhető a tanévkezdési támogatás Jánosházán az általános- és középiskolás gyermekek után. A cél, hogy a családok könnyebben vegyék az iskolakezdés anyagi terheit.
Tanévkezdés Jánosházán
Mint írják, a támogatás kérelemre adható, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 220 ezer forintot. Középiskolás gyermek esetén a 2025/26-os tanévre szóló, az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolást is csatolni kell.
A kérelmeket a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, az erre rendszeresített nyomtatványon – ez az önkormányzat honlapjáról is letölthető.
Ügyfélfogadás rendje:
- Hétfő: 8.00–12.00
- Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
- Péntek: 8.00–12.00