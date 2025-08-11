augusztus 11., hétfő

Jánosházán idén is támogatják az iskolakezdést

Címkék#Jánosháza#nyomtatvány#önkormányzat

A tanévkezdés minden családnál nagy kiadás, Jánosházán pedig évek óta igyekeznek enyhíteni ezt a terhet. Idén is lehetőség van tanévkezdési támogatás igénylésére, de fontos, hogy a kérelmet határidőre benyújtsák.

Szeptember 15-ig igényelhető a tanévkezdési támogatás Jánosházán az általános- és középiskolás gyermekek után. A cél, hogy a családok könnyebben vegyék az iskolakezdés anyagi terheit.

Jánosházán idén is támogatják a tanévkezdést
Jánosházán idén is támogatják a tanévkezdést
Forrás: Freepik/illusztráció

Tanévkezdés Jánosházán

Mint írják, a támogatás kérelemre adható, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 220 ezer forintot. Középiskolás gyermek esetén a 2025/26-os tanévre szóló, az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolást is csatolni kell.

A kérelmeket a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, az erre rendszeresített nyomtatványon – ez az önkormányzat honlapjáról is letölthető.

Ügyfélfogadás rendje:

  • Hétfő: 8.00–12.00
  • Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
  • Péntek: 8.00–12.00

 

