Vasárnap a 75 éves Gépipariban tartották meg a városi tanévnyitót Szombathelyen

Címkék#Gépipariban#tanévnyitó#tanulmány#szakma#tanév

Szombathelyen az idei városi ünnepség helyszínéül a jubiláló intézményt választották. Vasárnap a Gépipariban megtartották a tanévnyitót: indulhat az iskola!

Gombos Kálmán

Délután ötkor bevonult a 125 újonc a sportpályára: ők az új kilencedikes évfolyam diákjai, akik most kezdik tanulmányaikat az intézményben. A városi tanévnyitón megjelent vendégeken kívül őket külön is köszöntötte Kovács Péter, a Gépipari és Informatikai Technikum igazgatója, hangsúlyozva a szakma és a tanulás fontosságát. Mint elmondta: közel 650-en kezdik meg, ót évfolyamon, 23 osztályban és összesen ötféle szakmát tanulva a diákok a tanévet, 54 oktató vezetésével.

Tanévnyitó ünnepség a jubiláló, 75 éves Gépipariban
Tanévnyitó ünnepség a jubiláló, 75 éves Gépipariban
Fotó: CSEH GABOR

Városi tanévnyitó, 75 éves jubileum

Büszkeséggel és örömmel utalt a hetvenöt éves intézmény múltjára és egyben jövőjére is. Beszélt az új tanévről, és arról is, hogy melyik évfolyamon miért kell komolyan venni a tanulmányokat: az ágazati alapvizsga tizedik osztályban, az érettségi a tizenkettedik évben és egy évvel később a szakmai vizsga egyaránt fontos mérföldkő. Végezetül arra buzdította a tanulókat, hogy használják ki a sok-sok programot, kirándulást, szakmai látogatást, melyeket szerveznek nekik, hiszen főként ezek fogják emlékezetessé tenni a középiskolás éveket.

A Gépipari október 10-én, pénteken 11 órai kezdettel tartja a Agora-ban az iskola jubileumi ünnepségét, amelyre előzetesen az iskolában lehet regisztrálni.

Tanévnyitó ünnepség a jubiláló, 75 éves Gépipariban
Fotó: CSEH GABOR

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
