Hol tankolunk ma a legolcsóbban Vas megyében? – Így alakultak az árak

A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin megyei átlagára 584 forint literenként, a gázolajé 594 forint. Ez ugyan nem a legrosszabb, amit az elmúlt hónapokban láttunk, de a különbségek kútonként most is akár 20-25 forintosak lehetnek.

Hol tankoljunk Vasban?

Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW-archív

Hol tankoljak Vasban?

A legolcsóbb benzint ma Körmenden, Celldömölkön és Nádasdon találtuk – mindhárom helyen 577–579 forint körül adják literét. Gázolajat Celldömölkön akár 571 forintért is tankolhatunk, de jó árakkal vár Körmend, Szombathely Söptei úti töltőállomása, Torony és Nádasd is, ahol 574 forint körül mozog az ár.

Nem mindegy, hol állunk meg

Egy átlagos, 50 literes tanknál a legdrágább és a legolcsóbb kút között akár 1000–1200 forint különbség is lehet – ennyiből már kijön egy gyors reggeli vagy egy kávé az út menti büfében.

Aki rendszeresen közlekedik a megyén belül, annak megéri előre megtervezni, hol tankol. Sokszor nem is a városok központjában, hanem a kisebb települések benzinkútjain találni a legkedvezőbb árakat.