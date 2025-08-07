Ennyiért tankoltunk ma Szombathelyen

Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól. A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.07-én): a 95-ös benzin átlagára 588 Ft/liter, a gázolajé 604 Ft/liter, ennyiért tankolhat(t)unk.

A 95-ös benzin átlagára 588 Ft/liter, a gázolajé 604 Ft/liter. Nem mindegy, hol tankolunk.

Forrás: Shutterstock

Tankolás: mutatjuk, hol vehet üzemanyagot Szombathelyen a legjobb áron

Benzint legolcsóbban a Körmendi út 92. szám alatti Avia kúton 583,9 forint/08.06/ lehet vásárolni a holtankoljak.hu adatai szerint. A többi szombathelyi töltőállomáson 586–588 forintért juthatunk a benzin literjéért.

Ha dízelt vennénk, is ugyanide érdemes kanyarodni: az 598,9 forintos ár akciós /08.06./ A többi kúton egyöntetűen 604 forintba kerül egy liter.

Augusztus 1-jén az egész vármegyében körülnéztünk, hol a legolcsóbb a tankolás.