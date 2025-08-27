augusztus 27., szerda

Elítélte a bíróság

1 órája

Döbbenet! Autók tankolónyílásával közösült éjszakánként a kocsik réme

Elítélték azt a pécsi férfi, aki autók tankolónyílásával szexelt éjszakánként.

Vaol.hu

A sonline.hu számolt be az esetről, amiben egy pécsi férfi többször is parkoló autók tankolónyílásával közösült 2017-től kezdődően. Mindháromszor rongálásért kapott büntetést, ennek ellenére folytatta a tevékenységét. Egyszer 20 nap közérdekű munkavégzésre, kétszer felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Forrás: MW-archív

A tankolónyílásokkal közösülő férfit már elítélték korábban

A férfi minden esetben az üzemanyagtöltő rendszert úgy rongálta meg, hogy a töltőnyílás előtti ajtókat lefeszítette, a tanksapkát pedig letörte, a nyílást valamivel bekente, majd közösült az autókkal. Az eljárás során az elmeorvosi szakvélemény kimondta a szexuális zavar tényét, de az elkövetés idején nem szenvedett kóros elmeállapotban, ezért el lehetett ítélni - írta a portál.

További részleteket a sonline.hu oldalán olvashat.

Drágulnak az üzemanyagárak

Szerdán folytatódik a múlt hét szombat óta tartó emelkedő tendencia az üzemanyagonál. A nagykereskedelmi árak ezúttal a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal emelkednek. A mai napon benzint 585, míg dízelt 591 forintos átlagáron tankolhatunk. Tavaly, ugyanezen a héten a benzin átlagára 595, míg a dízel 607 forint volt, miközben most 582 és 587 a heti átlagár, vagyis 13, illetve 20 forinttal kell kevesebbet fizetnünk.

 

