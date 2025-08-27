Döbbenet! Autók tankolónyílásával közösült éjszakánként a kocsik réme

A sonline.hu számolt be az esetről, amiben egy pécsi férfi többször is parkoló autók tankolónyílásával közösült 2017-től kezdődően. Mindháromszor rongálásért kapott büntetést, ennek ellenére folytatta a tevékenységét. Egyszer 20 nap közérdekű munkavégzésre, kétszer felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Tankolónyílásokkal közösült

Forrás: MW-archív

A tankolónyílásokkal közösülő férfit már elítélték korábban

A férfi minden esetben az üzemanyagtöltő rendszert úgy rongálta meg, hogy a töltőnyílás előtti ajtókat lefeszítette, a tanksapkát pedig letörte, a nyílást valamivel bekente, majd közösült az autókkal. Az eljárás során az elmeorvosi szakvélemény kimondta a szexuális zavar tényét, de az elkövetés idején nem szenvedett kóros elmeállapotban, ezért el lehetett ítélni - írta a portál.

