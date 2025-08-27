Megérkeztek a tankönyvek - Így készülnek a vasi iskolák az új tanévre

Szerdán az alsósok vehették át, csütörtökön a felsősök kapják meg tankönyveiket a szombathelyi Oladi Általános Iskolában. Összesen 530-an kezdik meg itt az új tanévet, közülük 73-an elsősök. A kicsik izgatottan lapoznak bele az új könyvekbe, a nagyobbak inkább a rég látott barátokkal való találkozást várják. A tankönyveket előre szétválogattak, így gyorsan halad az átvétel. – A hétfő és a kedd már az előkészületek jegyében telt, egykori oladis diákok segítenek a szortírozásban. Többen az 50 óra közösségi szolgálat részeként, és vannak, akik önszántukból jöttek – mondta el érdeklődésünkre Dénes-Miavecz Szilvia tanár. Megtudtuk: idén összesen 6593 tankönyvet osztanak ki az Oladi Általános Iskolában, ennek mintegy hatoda tartós könyv.

Tankönyvosztás az Oladi Általános Iskolában

Fotó: Cseh Gábor

Megérkeztek a tankönyvek a vasi iskolákba

Javában zajlanak az előkészületek a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban is. - Pontosan megérkezett minden tankönyv, pillanatnyilag semmi sem hiányzik. A gyerekeknek névre szólóan összekészítettük a tankönyvcsomagokat az osztálytermekbe. Hétfőn, a tanévnyitó utáni osztályfőnöki órán vehetik majd át - mondta Sipos Tibor igazgató. Hozzátette: az idei tanévben először indul Honvéd Kadét Program az intézményben, az ehhez szükséges tankönyvek, munkafüzetek is megérkeztek. A celldömölki gimnázium egyébként 7 osztályban 160 tanulóval kezdi meg az új tanévet, közülük két kilencedikes osztály lesz.

Vasi raktára is van a tankönyveknek

A héten mind az üllői, mind a celldömölki raktárainkból befejeződik a tankönyvek kiszállítása. Celldömölkről 997 iskolába 637 raklapnyi, összesen 168.971 darab tankönyv kerül - tájékoztatott Azari Viktória, a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. munkatársa.

Megtudtuk: a vasi raktárban naponta két műszakban száz diákmunkás segített az összeállításban, csomagolásban, kiszállításban. Azari Viktória hozzátette: pótrendelésre szeptember 15-ig van lehetőségük az iskoláknak, ezek kiszállítása az intézményekhez – a készletek függvényében – szeptember 29-től várható. A tankönyvek mellett 374 féle választható taneszközt kínálnak a sajátos nevelési igényű diákoknak.