augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktatás

53 perce

Megérkeztek a tankönyvek - Így készülnek a vasi iskolák az új tanévre

Címkék#oktatás#eszköz#tankönyvek iskola#iskola

Szeptember 1-jén becsengetnek az iskolákba, megkezdődik a 2025-2026-os tanév. A héten valamennyi vasi intézménybe megérkeznek a tankönyvek: van, ahol az első tanítási napon vehetik kézbe a csomagot a gyerekek, több helyen azonban előre kiosztják a tankönyveket.

Cseh-Egyed Bernadett

Szerdán az alsósok vehették át, csütörtökön a felsősök kapják meg tankönyveiket a szombathelyi Oladi Általános Iskolában. Összesen 530-an kezdik meg itt az új tanévet, közülük 73-an elsősök. A kicsik izgatottan lapoznak bele az új könyvekbe, a nagyobbak inkább a rég látott barátokkal való találkozást várják. A tankönyveket előre szétválogattak, így gyorsan halad az átvétel. – A hétfő és a kedd már az előkészületek jegyében telt, egykori oladis diákok segítenek a szortírozásban. Többen az 50 óra közösségi szolgálat részeként, és vannak, akik önszántukból jöttek – mondta el érdeklődésünkre Dénes-Miavecz Szilvia tanár. Megtudtuk: idén összesen 6593 tankönyvet osztanak ki az Oladi Általános Iskolában, ennek mintegy hatoda tartós könyv. 

Tankönyvosztás az Oladi Általános Iskolában
Tankönyvosztás az Oladi Általános Iskolában
Fotó: Cseh Gábor

Megérkeztek a tankönyvek a vasi iskolákba

Javában zajlanak az előkészületek a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban is.  - Pontosan megérkezett minden tankönyv, pillanatnyilag semmi sem hiányzik. A gyerekeknek névre szólóan összekészítettük a tankönyvcsomagokat az osztálytermekbe. Hétfőn, a tanévnyitó utáni osztályfőnöki órán vehetik majd át - mondta Sipos Tibor igazgató. Hozzátette: az idei tanévben először indul Honvéd Kadét Program az intézményben, az ehhez szükséges tankönyvek, munkafüzetek is megérkeztek. A celldömölki gimnázium egyébként 7 osztályban 160 tanulóval kezdi meg az új tanévet, közülük két kilencedikes osztály lesz.  

Vasi raktára is van a tankönyveknek

A héten mind az üllői, mind a celldömölki raktárainkból befejeződik a tankönyvek kiszállítása. Celldömölkről 997 iskolába 637 raklapnyi, összesen 168.971 darab tankönyv kerül - tájékoztatott Azari Viktória, a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. munkatársa. 

Megtudtuk: a vasi raktárban naponta két műszakban száz diákmunkás segített az összeállításban, csomagolásban, kiszállításban. Azari Viktória hozzátette: pótrendelésre szeptember 15-ig van lehetőségük az iskoláknak, ezek kiszállítása az intézményekhez – a készletek függvényében – szeptember 29-től várható. A tankönyvek mellett 374 féle választható taneszközt kínálnak a sajátos nevelési igényű diákoknak. 

Tankönyvosztás a Celldömölki Berzsenyi Gimnáziumban
Tankönyvosztás a Celldömölki Berzsenyi Gimnáziumban
Fotó: Giczi Sándor

Az idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten. Rétvári Bence kiemelte: Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu