Tanulóvezető előtt büntetőfékezett, most a bíróság előtt felelhet

Nyáron a közlekedés sűrűbbé, nyüzsgőbbé válik, és ezzel együtt jelentősen megnő a jogosítvány előtt állók jelenléte is az utakon. A tanulóvezető ilyenkor sokak szemében inkább akadály, mint a közlekedés résztvevője – holott valójában mindenki volt valamikor a helyében. Aki ezt elfelejti, és dühből, arroganciából reagál, komoly bajba is kerülhet – ahogyan az a sofőr is, akit most közúti veszélyeztetéssel vádolnak.

Tanulóvezetőt veszélyeztetett - a jogsija bánhatja

Forrás: Illusztráció/Freepik

A közlekedés nem harctér – főleg nem a tanulóvezetők ellen

A tanulóvezetők különleges szereplői a közlekedésnek. Míg egy rutinos sofőr számára egy-egy helyzet ösztönösen megoldódik, a tanulóvezető minden manővert tanulási folyamattal hajt végre. Egy apró hibára adott túlzó, agresszív reakció – például büntetőfékezés, előzés közbeni dudálás vagy szándékos feltartás – nemcsak emberileg bántó, hanem életveszélyes is lehet.

A Femcafe cikke szerint ez történt egy szegedi forgalmas úton is, ahol egy férfi nem bírta elviselni, hogy előtte egy tanulóvezető "túl lassan" veszi be a kanyart. Ahelyett, hogy türelmes lett volna, jobbról bevágott az oktatóautó elé, majd állóra fékezett. Az ütközést csak az oktató gyors reagálása hárította el. A sofőr ezzel még nem érte be: másodszor is megelőzte a tanulóautót, majd ismét büntetőfékezett – végül kiszállt, és számonkérő, agresszív hangnemben kezdett ordítani.

A tanuló és az oktató szerencsére nem sérültek meg, de a hatóságokat nem hagyta hidegen az eset. A járási ügyészség közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja a férfit, és indítványozta, hogy a bíróság tiltsa el véglegesen a járművezetéstől, szabjon ki felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést is. A vádirat szerint a tanulóvezető testi épségét közvetlen veszély fenyegette a vádlott szándékos viselkedése miatt.

A KRESZ szerint minden közlekedőnek kötelessége a türelem, az előzékenység és a biztonságos közlekedés elősegítése – ez különösen igaz a tanulóvezetőkkel szemben. Ha valaki direkt akadályozza őket, vagy veszélyezteti testi épségüket, nemcsak erkölcsileg, de jogilag is felelősségre vonható.