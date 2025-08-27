14 perce
Tasnádiak a Karneválon – Vép hívta meg a testvérvárosát
Hosszú évek óta hagyomány, hogy vépiek látogatnak el testvárosukba, Tasnádra, és az is, hogy a tasnádi delegáció viszonozza a látogatást. Ezúttal a Savaria Karnevál idején látta vendégül Vép a Szatmár megyei barátait.
– Az idén kimondottan a Savaria Történelmi Karnevált szerették volna látni a tasnádiak, így augusztus utolsó előtti hétvégéjére hívtuk őket. Erről már a tavalyi találkozónkon megegyeztünk – tudtuk meg Rózsa Hajnalka polgármestertől.
Tasnádiak a karneválon
Péntek délután érkezett meg a testvérvárosi küldöttség, és már aznap belevetették magukat a karneválba – a vépiek elkísérték őket a főbb helyszínekre. A nagyszínpadon este a Boban Marković Orkestar lépett fel – felejthetetlen élmény volt számukra a koncert és az azt követő karneváli felvonulás is, amit a városházi lelátóról nézhettek végig.
Mozgalmasan alakult a szombat is: a korai reggeli után Szombathelyről az Őrségbe utaztak a vépiek és a tasnádiak. Körülnéztek az őriszentpéteri termelői piacon, megcsodálták a Szent Péter templomot és a Pityerszeri Skanzent, jártak a szalafői bölénylesnél. A késő délután, este ismét Szombathelyen, a karneváli forgatagban telt egy újabb fergeteges nagy koncerttel – Péterfy Bori & Love Band –, éjjel pedig a Bajnokok terén a Mare temporis Tüzes show-jával. Vasárnap köszöntek el egymástól a tasnádiak és a vépiek. A Vépen elfogyasztott ebéd mellett már szóba került a következő találkozás.
Szombati felvonulás a Savaria Karneválon 2.Fotók: Unger Tamás
– Nagyon jó hangulatban telt a közös hétvége. A vasárnapi beszélgetésen pedig már meghívást kaptunk egy jövő tavaszi kirándulásra és a tasnádi városnapra is. Az idén gazdasági megfontolásból elmaradt a városnapjuk, de jövő augusztusban tervezik megtartani, mi pedig jó szívvel megyünk – zárta az élménybeszámolót Rózsa Hajnalka.
